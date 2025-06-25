Пассажир ударил водителя автобуса во время движения в Семее
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В Семее пассажир ударил водителя автобуса во время движения. В ДП области Абай заявили, что его действия представляли реальную угрозу для жизни и безопасности всех пассажиров, передает NUR.KZ.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, личность нарушителя установлена - это 45-летний житель Семея. В отношении него немедленно начаты процессуальные действия, проводятся мероприятия по его задержанию.
"Подобное поведение будет иметь строгие правовые последствия.
Полиция предупреждает: нападения на водителей и угрозы общественной безопасности будут пресекаться самым жестким образом", - отметили в ДП области Абай.
Ранее двое мужчин устроили перепалку в автобусе в Алматы на глазах у других пассажиров. Ссора попала на видео, авторы которого предположили, что причиной стала жара в городе. Полиция начала проверку по данному факту.
Также в Сети появилось видео ссоры водителя автобуса с пассажиркой в Талдыкоргане - он накричал на женщину и попытался вытолкать ее из транспорта. Правонарушителя наказали.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2259387-passazhir-udaril-voditelya-avtobusa-vo-vremya-dvizheniya-v-semee/
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