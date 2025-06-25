Пассажир ударил водителя автобуса во время движения в Семее

В Семее пассажир ударил водителя автобуса во время движения. В ДП области Абай заявили, что его действия представляли реальную угрозу для жизни и безопасности всех пассажиров, передает NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, личность нарушителя установлена - это 45-летний житель Семея. В отношении него немедленно начаты процессуальные действия, проводятся мероприятия по его задержанию.

"Подобное поведение будет иметь строгие правовые последствия.

Полиция предупреждает: нападения на водителей и угрозы общественной безопасности будут пресекаться самым жестким образом", - отметили в ДП области Абай.

Ранее двое мужчин устроили перепалку в автобусе в Алматы на глазах у других пассажиров. Ссора попала на видео, авторы которого предположили, что причиной стала жара в городе. Полиция начала проверку по данному факту.

Также в Сети появилось видео ссоры водителя автобуса с пассажиркой в Талдыкоргане - он накричал на женщину и попытался вытолкать ее из транспорта. Правонарушителя наказали.