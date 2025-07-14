Из-за работ на LRT до октября ограничат движение на одном из крупнейших проспектов Астаны
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В Астане до 16 октября ограничат движение на участке проспекта Кабанбай батыра, это связано со строительством LRT, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.
По информации акимата, с 23 часов 15 июля на станции №108 LRT начнутся строительно-монтажные работы. Они продлятся до 16 октября.
"В связи с этим по проспекту Кабанбай батыра, на участке от проспекта Улы Дала в направлении улицы Бухар жырау, движение будет частично ограничено.
Дорога сузится до одной полосы. В обратном направлении движение остается без изменений", - предупредили в акимате.
Ранее мы писали, что из-за строительства LRT было полностью ограничено движение по Южной объездной дороге. Отмечалось, что речь идет о транспортной развязки с проспектом Кабанбай батыра, в обоих направлениях.
Также стало известно, что в Астане несколько дней будут ремонтировать дорогу в центральном парке, водителей и пешеходов попросили заранее планировать маршрут.
До этого мы писали, что до 1 сентября текущего года будет полностью ограничен проезд от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9, в связи с капитальным строительством улицы с сетями. Заезд к поликлинике будет осуществляться со стороны проспекта Мәңгілік Ел.
Ранее жителей Астаны предупредили о ремонте дорог на 60 улицах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2265030-iz-za-rabot-na-lrt-do-oktyabrya-ogranichat-dvizhenie-po-odnomu-iz-krupneyshih-prospektov-astany/
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