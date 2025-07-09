"Будет полностью перекрыто": к посетителям центрального парка Астаны обратились в акимате
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В Астане несколько дней будут ремонтировать дорогу в центральном парке, водителей и пешеходов попросили заранее планировать маршрут, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.
Жителей и гостей Астаны предупредили о проведении работ по среднему ремонту дороги внутри центрального парка. Сообщается, что до 13 июля текущего года будет полностью перекрыто движение на данном участке.
"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу", - сказано в обращении.
Напомним, в июне текущего года центральный парк Астаны уже приостанавливал работу - его также закрывали на несколько дней из-за ремонтных работ.
В апреле этого года главе государства Касым-Жомарту Токаеву были представлены планы по озеленению и благоустройству столицы. Отмечалось, что в Астане проведут паспортизацию и системный учет деревьев с оцифровкой, внедрят QR-коды, через которые жители смогут узнать информацию о дереве и в случае проблемы сообщить о ней городским органам.
Также жителей Астаны предупредили о ремонте дорог на 60 улицах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2263734-budet-polnostyu-perekryto-k-posetitelyam-centralnogo-parka-astany-obratilis-v-akimate/
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