Жители Астаны столкнутся с новыми ограничениями из-за строительства LRT

В Астане из-за строительства LRT будет полностью ограничено движение по Южной объездной дороге - в районе транспортной развязки с проспектом Кабанбай батыра, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.

По данным транспортной компании, с 07:00 12 июля до 07:00 14 июля будет полностью ограничено движение по Южной объездной дороге. Отмечается, что речь идет о транспортной развязки с проспектом Кабанбай батыра, в обоих направлениях.

"Ограничение связано с демонтажем временной металлической опоры LRT, покраской возведенного моста в сторону депо, а также восстановлением дорожного полотна. Движение транспорта будет перенаправлено по правосторонним съездам в сторону Аэропорта и улицы Арнасай", - рассказали в CTS.

Жителей и гостей города попросили заранее планировать маршрут.

Несколько дней назад стало известно, что в Астане несколько дней будут ремонтировать дорогу в центральном парке, водителей и пешеходов попросили заранее планировать маршрут.

До этого мы писали, что до 1 сентября текущего года будет полностью ограничен проезд от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9, в связи с капитальным строительством улицы с сетями. Заезд к поликлинике будет осуществляться со стороны проспекта Мәңгілік Ел.

Ранее жителей Астаны предупредили о ремонте дорог на 60 улицах.

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