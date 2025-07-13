Дождь и жара до +38 градусов: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в последний день недели
Опубликовано:
Синоптики рассказали, какой будет погода в воскресенье, 13 июля, в Астане, Алматы и Шымкенте. Прогноз погоды был опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет безоблачно. Температура днем поднимется до +35 градусов, а ночью опустится до +20 градусов. Скорость ветра составит 5,3 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +23 градусов, ночью температура снизится до +14 градусов. Скорость ветра - 5,9 м/с.
В Шымкенте сегодня днем столбики термометров поднимутся до +38 градусов, ночью опустятся до +23 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,4 м/с.
Напомним, ранее госметеослужба "Казгидромет" представила консультативный прогноз на июль 2025 года - сообщалось, что месяц отличится ливнями и очень сильной жарой.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Сильную жару до 40 градусов обещают в Казахстане
- Жара до 37 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2264571-dozhd-i-zhara-do-38-gradusov-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana-v-posledniy-den-nedeli/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах