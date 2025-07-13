Дождь и жара до +38 градусов: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в последний день недели

Синоптики рассказали, какой будет погода в воскресенье, 13 июля, в Астане, Алматы и Шымкенте. Прогноз погоды был опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет безоблачно. Температура днем поднимется до +35 градусов, а ночью опустится до +20 градусов. Скорость ветра составит 5,3 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +23 градусов, ночью температура снизится до +14 градусов. Скорость ветра - 5,9 м/с.

В Шымкенте сегодня днем столбики термометров поднимутся до +38 градусов, ночью опустятся до +23 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,4 м/с.

Напомним, ранее госметеослужба "Казгидромет" представила консультативный прогноз на июль 2025 года - сообщалось, что месяц отличится ливнями и очень сильной жарой.

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