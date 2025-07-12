Жара до 37 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Рассказываем, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 12 июля. В одном из мегаполисов может быть жара до 37 градусов. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до 31 градуса, а ночью опустится до 18 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

Жителям Астаны синоптики также прогнозируют переменную облачность. Днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью температура снизится до 16 градусов. Скорость ветра: 9-14, днем порывы 15 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается чистое небо. В дневное время столбики термометров поднимутся до 37 градусов, ночью опустятся до 20 градусов. Скорость ветра будет в районе 8-13 м/с.

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