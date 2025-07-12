Сильную жару до 40 градусов обещают в Казахстане

Штормовые предупреждения объявили синоптики на 13 июля в Астане и регионах Казахстана. В ряде областей ожидается сильная жара, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Астане днем ожидается гроза.

13 июля ночью на востоке Карагандинской области возможна гроза, ветер днем на западе, севере региона, порывы 15-20 м/с. На севере и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северный днем на востоке региона 15-20 м/с. Также днем возможна сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье утром и днем на севере, юге, в центре Акмолинской области возможны гроза, град. Ветер днем на севере, юге, в центре региона 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

13 июля ночью на севере, днем на севере, западе, юге Атырауской области ожидается гроза. Днем на севере, западе региона - шквал. Ветер днем на севере, западе области 15-20 м/с. По области ожидается сильная жара 35-39 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность, на юге региона - чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье днем в Мангистауской области может быть сильная жара 38-40 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

13 июля ночью на севере, в центре области Абай ожидаются временами сильный дождь, гроза, днем в центре региона - гроза, град, шквал. Ветер на севере, в центре области 15-20 м/с. На северо-западе, западе, в центре региона сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье на севере и востоке Восточно-Казахстанской области синоптики прогнозируют временами сильный дождь, грозу, днем град, шквал. Ветер на севере, востоке региона 15-20 м/с. На юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

13 июля днем на западе и юге Актюбинской области ожидается ветер, порывы 15-18 м/с. Днем - сильная жара 35-38 градусов. В центре, на юге региона сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере, западе, востоке области - высокая пожарная опасность.

В воскресенье днем в области Жетісу возможна сильная жара 35-38 градусов. На юге региона сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке - чрезвычайная пожарная опасность.

13 июля днем на севере Павлодарской области ожидается гроза, ветер, порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области может быть ветер днем на востоке, юге региона, порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На востоке региона сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе и юге Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер днем на западе, юге региона, порывы 15-20 м/с. Днем возможна сильная жара 35 градусов, на западе, юге области - очень сильная жара 40 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

13 июля днем в горных районах Жамбылской области может быть гроза, ветер 15-20 м/с. На западе, юге, востоке региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье днем в Туркестанской области ожидается сильная жара 40 градусов.

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