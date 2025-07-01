Ливни, шквал и очень сильная жара: каким будет июль в Казахстане

Госметеослужба "Казгидромет" представила консультативный прогноз на июль 2025 года - наступивший месяц отличится ливнями и очень сильной жарой, передает NUR.KZ.

Как сообщили в "Казгидромете", в июле на большей части Казахстана прогнозируется неустойчивая погода с дождями, в отдельные дни ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром.

В южной половине республики прогнозируется сильная жара и очень сильная жара, не исключены пыльные бури.

На западе страны с влиянием малоподвижного циклона в первую неделю месяца температурный фон сохранится днем в пределах +18...+26°С, к концу декады – потеплеет до +28...+33°С. В Атырауской и Мангистауской областях прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха днем от +25...+33°С до +30...+38°С.

В северных и центральных регионах жаркая погода сменится более прохладной, в начале декады температура повысится днем до +25...+35°С, затем понизится до +18...+23°С.

На востоке Казахстана наиболее жаркий период придется на середины декады - здесь ожидается до +30...+38°С.

На этой неделе на юге и юго-востоке Казахстана обещают жару от +30...+39°С до +40...+46°С. Лишь в конце декады здесь прогнозируют спад жары. Жителей предупреждают, что в этих регионах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Во второй и третьей декадах июля на западе, юге, юго-востоке, в центре страны в самые жаркие дни температура воздуха будет повышаться до +33...+42°С, на крайнем юге Казахстана - до +46°С, в более прохладные дни понижаться до +23...+28°С.

В северной половине и на востоке страны ожидается колебание температуры воздуха ночью от +15...+23°С до +7...+12°С, днем - от +32...+39°С до +18...+23°С.

Как не пострадать при жаре

Чтобы избежать последствий жары, МЧС призывает казахстанцев без особой надобности не выходить на улицу, а также:

для защиты от обезвоживания организма - больше пить (не менее 1,5 - 3 литров жидкости в день);

в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;

днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;

во избежание теплового и солнечного ударов нужно носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором;

уделять особое внимание детям.