Ливни, шквал и очень сильная жара: каким будет июль в Казахстане
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Госметеослужба "Казгидромет" представила консультативный прогноз на июль 2025 года - наступивший месяц отличится ливнями и очень сильной жарой, передает NUR.KZ.
Как сообщили в "Казгидромете", в июле на большей части Казахстана прогнозируется неустойчивая погода с дождями, в отдельные дни ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром.
В южной половине республики прогнозируется сильная жара и очень сильная жара, не исключены пыльные бури.
На западе страны с влиянием малоподвижного циклона в первую неделю месяца температурный фон сохранится днем в пределах +18...+26°С, к концу декады – потеплеет до +28...+33°С. В Атырауской и Мангистауской областях прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха днем от +25...+33°С до +30...+38°С.
В северных и центральных регионах жаркая погода сменится более прохладной, в начале декады температура повысится днем до +25...+35°С, затем понизится до +18...+23°С.
На востоке Казахстана наиболее жаркий период придется на середины декады - здесь ожидается до +30...+38°С.
На этой неделе на юге и юго-востоке Казахстана обещают жару от +30...+39°С до +40...+46°С. Лишь в конце декады здесь прогнозируют спад жары. Жителей предупреждают, что в этих регионах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Во второй и третьей декадах июля на западе, юге, юго-востоке, в центре страны в самые жаркие дни температура воздуха будет повышаться до +33...+42°С, на крайнем юге Казахстана - до +46°С, в более прохладные дни понижаться до +23...+28°С.
В северной половине и на востоке страны ожидается колебание температуры воздуха ночью от +15...+23°С до +7...+12°С, днем - от +32...+39°С до +18...+23°С.
Как не пострадать при жаре
Чтобы избежать последствий жары, МЧС призывает казахстанцев без особой надобности не выходить на улицу, а также:
- для защиты от обезвоживания организма - больше пить (не менее 1,5 - 3 литров жидкости в день);
- в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;
- днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;
- во избежание теплового и солнечного ударов нужно носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором;
- уделять особое внимание детям.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2261103-kakim-budet-iyul-v-kazahstane-rasskazali-sinpotiki/
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