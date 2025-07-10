В двух районах Алматы временно ограничат движение по участкам улиц

В Наурызбайском и Турксибском районах Алматы ведется реконструкция теплосетей, в связи с чем на участках улиц будет временно ограничено движение, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Алматы, в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону в Алматы продолжается плановая реконструкция инженерных сетей.

В связи с этим в двух районах города движение автотранспорта будет закрыто в обе стороны - с 22:00 часов 11 июля до 06:00 часов 14 июля 2025 года:

в Наурызбайском районе - по улице Ашимова от проспекта Райымбека до улицы Базарбай Жуманиязова, где будет произведена замена 521 метра трубопровода;

в Турксибском районе - по улице Бекмаханова от проспекта Суюнбая до улицы Майлина, планируется заменить 2 километра теплосетей.

Дорожные работы. Фото: акимат Алматы

Дорожные работы. Фото: акимат Алматы

Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности плановых работ по реконструкции магистральных трубопроводов, проходящих под проезжей частью указанных уличных сегментов, уточняет ведомство.

Отмечается, что в текущем году планируется заменить сети теплоснабжения, введенные в эксплуатацию в 1965 и 1984 годах. Это позволит обеспечить стабильным теплоснабжением в зимний период жителей 4 многоквартирных домов, одной больницы и 2 частных жилых домов в Наурызбайском районе, а также жителей 42 многоквартирных домов, одного детского сада, одной поликлиники и 4 других объектов в Турксибском районе.

Вместе с тем, в период проведения реконструкции подача горячей воды потребителям будет сохранена.

Добавим, еще в Алматы по одной полосе проспекта Абая временно ограничено движение транспорта в связи с работами на инженерных сетях - со 2 июля по 15 августа.

А в Бостандыкском районе Алматы до 25 августа ограничат движение на участке улицы Маркова, причина - ремонт 52-летней теплотрассы.

Также, в связи с реконструкцией трубопровода по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

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