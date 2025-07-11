Сколько стоит отдых на озере Алаколь в 2025 году

Стоимость проживания в домах отдыха на побережье озера Алаколь в Казахстане в середине лета 2025 года может достигать 30 тыс. тенге в сутки на человека. Подробнее о ценах узнали журналисты NUR.KZ.

Озеро Алаколь является одним из самых популярных курортов Казахстана. Поэтому на его побережье активно развивается инфраструктура.

Это влияет и на цены – некоторые пансионаты и гостиничные комплексы ежегодно обновляют ценники. Ранее мы писали, что услуги домов отдыха в целом по Казахстану за год подорожали на 15,7%.

Мы решили ознакомиться с актуальными прайс-листами шести компаний, которые предоставляют свои услуги на южном берегу озера Алаколь в поселке Акши. Данные по ценам были выбраны на середину лета – 15 июля.

Отметим, что в стоимость проживания некоторых домов отдыха входит трехразовое питания, а в части – нет. Поэтому мы их разделили. Также мы не учли различные скидки, акции, доплаты и так далее.

Стоимость отдыха на Алаколе с питанием

"Черный камень"

Например, в пансионате "Черный камень" представлено почти два десятка видов номеров. Самый дешевый двухместный "Эконом" стоит 40 000 тенге за сутки.

Далее идет "Стандарт" на двоих за 52 000 тенге и так далее. Дороже всего стоит четырехместный коттедж – 136 000 тенге.

При этом средняя стоимость проживания для одного взрослого человека с учетом всех видов номеров в этом центре отдыха составила 30 000 тенге.

Alateniz Holiday Village

Более десяти различных видов номеров предлагает занять и гостиничный комплекс для семейного отдыха Alateniz Holiday Village. Самый дешевый, по прайс-листу на середину июля, стоит 54 000 тенге в сутки на двух жителей, а самый дорогой – 192 000 тенге на восьмерых.

Средняя стоимость с учетом всех видов номеров составила 27 000 тенге. Напомним, что в эту сумму входит трехразовое питание.

"Оазис"

База отдыха "Оазис" на своем официальном сайте сразу указала единую стоимость суточного проживания одного взрослого человека с трехразовым питанием – 21 900 тенге в период с 12 по 26 июля.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стоимость отдыха на Алаколе без питания

Aquamarine resort

В домах отдыха, где питание не входит в стоимость проживания, средние цены могут быть меньше. Но, насколько выгоднее брать продукты питания с собой или питаться в кафе, каждый решает для себя сам.

Например, цены в гостиничном комплексе Aquamarine resort указаны без питания. При этом самые дешевые двухместные номера стоят 48 000 тенге, а самые дорогие – 121 000 тенге на четыре места.

Средняя стоимость номеров всех видов составила 22 000 тенге для одного человека в сутки.

"Пеликан"

В центре семейного отдыха "Пеликан" на выбор также представлены почти два десятка разных видов номеров. Самый дешевый – трехместный эконом 21 000 тенге в сутки.

Дороже всего обойдется коттедж на шесть мест за 99 000 тенге. Но в расчете на человека более дорогим является двухместный "Люкс Бунгало" – 45 000 тенге.

Средняя стоимость проживания для одного гостя в сутки здесь составляет 13 000 тенге. Напомним, что это без питания.

Alakol Resort

Достаточно большой выбор номеров и в гостиничном комплексе Alakol Resort. Самый дешевый из них двухместный "Эконом" на данный момент стоит 38 000 тенге. А самый дорогой четырехместный коттедж – 160 000 тенге.

Средняя стоимость проживания на одного человека с учетом всех видов номеров и без питания составляет 25 000 тенге.

Таким образом, цены в разных домах отдыха на берегу озера Алаколь могут разниться. При этом отметим, что не все туристы выбирают самую выгодную стоимость проживания. На выбор также могут влиять предпочтения в сервисе, отзывы других отдыхающих и собственные впечатления от предыдущих поездок.

Отметим, что на Алаколь казахстанцы и жители соседних стран могут добраться в том числе на поезде. Ранее мы рассказывали, куда еще можно отправиться отдыхать по железной дороге.

Также мы писали, во сколько отдых на Алаколе обошелся казахстанской семье три года назад.

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