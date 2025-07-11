К желающим оформить международные водительские удостоверения обратились в полиции
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Полиция Алматы поясняет, что международные водительские удостоверения в Казахстане не выдаются, и предостерегает граждан от сомнительных сделок, передает NUR.KZ.
Департамент полиции Алматы предупреждает граждан о недопустимости обращения в частные организации, туристические агентства и иные структуры, не наделенные полномочиями по выдаче международного водительского удостоверения.
Международное водительское удостоверение (МВУ) - это документ, подтверждающий право водителя управлять транспортным средством за границей. Оно признается в более чем 180 странах, подписавших Венскую конвенцию о дорожном движении от 8 ноября 1968 года.
Как пояснил начальник процессингового центра Управления административной полиции ДП города Алматы Айдын Меркимбаев, в соответствии со ст. 6 Закона Республики Казахстан "Об органах внутренних дел", выдача водительских удостоверений, включая международные, относится к исключительной компетенции органов внутренних дел.
На сегодняшний день международные водительские удостоверения в Республике Казахстан не выдаются.
Все заявления граждан на их оформление через сомнительные онлайн-сайты или частные фирмы не имеют юридической силы, подчеркивается в заявлении.
МВУ не заменяет национальное водительское удостоверение, а представляет собой его официальный перевод. Документ может потребоваться:
- при аренде автомобиля за границей;
- при пересечении границ на личном авто;
- при предъявлении документов во время дорожных проверок;
- при оформлении страхования за рубежом.
При этом получение МВУ не требует сдачи экзаменов или прохождения обучения.
Департамент полиции Алматы призывает граждан быть внимательными и не поддаваться на уловки недобросовестных посредников.
В случае сомнений рекомендуется обращаться за разъяснениями в территориальные органы внутренних дел.
Напомним, ранее весной в полиции Алматы предупреждали водителей по поводу распространившейся информации якобы об обязательной замене прав.
До этого в МВД призывали водителей не пытаться купить права - не связываться с мошенниками, которые предлагают "помощь" в получении водительских прав. Такие "схемы" незаконны и очень опасны.
Также сообщалось, что мошенники в Сети предлагают казахстанским водителям в Сети получить водительские права без экзамена за 2-3 дня. Доверять подобным сообщениям нельзя.
Добавим, в июне этого года мы писали, что процесс получения водительских прав упростили в Казахстане - казахстанцам теперь не нужно предоставлять медицинскую справку 073/у в бумажном виде.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2264265-k-zhelayushchim-oformit-mezhdunarodnye-voditelskie-udostovereniya-obratilis-v-policii/
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