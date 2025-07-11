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    К желающим оформить международные водительские удостоверения обратились в полиции

    Опубликовано:

    Расстроенный водитель
    Мужчина за рулем. Иллюстративное фото: Valeriia Mitriakova / Getty Images

    Полиция Алматы поясняет, что международные водительские удостоверения в Казахстане не выдаются, и предостерегает граждан от сомнительных сделок, передает NUR.KZ.

    Департамент полиции Алматы предупреждает граждан о недопустимости обращения в частные организации, туристические агентства и иные структуры, не наделенные полномочиями по выдаче международного водительского удостоверения.

    Международное водительское удостоверение (МВУ) - это документ, подтверждающий право водителя управлять транспортным средством за границей. Оно признается в более чем 180 странах, подписавших Венскую конвенцию о дорожном движении от 8 ноября 1968 года.

    Как пояснил начальник процессингового центра Управления административной полиции ДП города Алматы Айдын Меркимбаев, в соответствии со ст. 6 Закона Республики Казахстан "Об органах внутренних дел", выдача водительских удостоверений, включая международные, относится к исключительной компетенции органов внутренних дел.

    На сегодняшний день международные водительские удостоверения в Республике Казахстан не выдаются.

    Все заявления граждан на их оформление через сомнительные онлайн-сайты или частные фирмы не имеют юридической силы, подчеркивается в заявлении.

    МВУ не заменяет национальное водительское удостоверение, а представляет собой его официальный перевод. Документ может потребоваться:

    • при аренде автомобиля за границей;
    • при пересечении границ на личном авто;
    • при предъявлении документов во время дорожных проверок;
    • при оформлении страхования за рубежом.

    При этом получение МВУ не требует сдачи экзаменов или прохождения обучения.

    Департамент полиции Алматы призывает граждан быть внимательными и не поддаваться на уловки недобросовестных посредников.

    В случае сомнений рекомендуется обращаться за разъяснениями в территориальные органы внутренних дел.

    Напомним, ранее весной в полиции Алматы предупреждали водителей по поводу распространившейся информации якобы об обязательной замене прав.

    До этого в МВД призывали водителей не пытаться купить права - не связываться с мошенниками, которые предлагают "помощь" в получении водительских прав. Такие "схемы" незаконны и очень опасны.

    Также сообщалось, что мошенники в Сети предлагают казахстанским водителям в Сети получить водительские права без экзамена за 2-3 дня. Доверять подобным сообщениям нельзя.

    Добавим, в июне этого года мы писали, что процесс получения водительских прав упростили в Казахстане - казахстанцам теперь не нужно предоставлять медицинскую справку 073/у в бумажном виде.

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