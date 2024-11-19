Не "покупать" водительские права призвала граждан полиция Казахстана

Министерство внутренних дел РК предупреждает граждан о мошенниках, которые предлагают "помощь" в получении водительских прав. Такие "схемы" незаконны и очень опасны. Подробности читайте на NUR.KZ.

Чтобы управлять транспортным средством в Казахстане, нужно иметь водительское удостоверение.

Для его получения нужно пройти обучение в автошколе и сдать соответствующие теоретические и практические экзамены, что для некоторых граждан может показаться сложной задачей. Как сообщает информационный медиа-портал Polisia.kz, этим активно пользуются аферисты.

"В социальных сетях распространяется мошенническая информация о содействии в получении водительских удостоверений за вознаграждение, что является незаконным и несет за собой уголовную ответственность", – говорится в сообщении.

Примечательно, что граждане, которые пользуются такой помощью и "покупают" водительские права, не только нарушают закон, но и рискуют остаться ни с чем. Зачастую мошенники просят предоплату и после нее исчезают без следа.

"В этой связи МВД призывает граждан быть внимательными и не соглашаться на сомнительные сделки. Таким способом получить водительские права невозможно", – отметили в ведомстве.

Получить водительские права казахстанцы могут в СпецЦОНе. С собой нужно будет иметь удостоверение личности, свидетельство об окончании курсов обучения в автошколе, медицинскую справку, а также квитанцию об оплате госпошлины за изготовление водительского удостоверения.