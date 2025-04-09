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Обязательная замена водительских прав: полиция Алматы обратилась к гражданам

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Водительское удостоверение
Водительское удостоверение. Фото: gov.kz

Департамент полиции Алматы обратился к водителям с предупреждением, что информация об обязательной замене прав до 10 апреля не соответствует действительности, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте Департамента полиции Алматы.

Правоохранители предупредили, что в мессенджерах и социальных сетях распространяется ложная информация о якобы обязательной замене водительских удостоверений, срок действия которых истекает в ближайшие три года, до 10 апреля.

"Заявляем официально: данная информация не соответствует действительности. Никаких изменений в порядке замены водительских удостоверений не вводилось. Замена прав осуществляется в плановом порядке по мере истечения срока их действия, без каких-либо дополнительных условий, пересдачи или ограничений", - отметили в ДП Алматы.

Полицейские просят казахстанцев не поддаваться на фейки и доверять информации только из официальных источников. А также напоминают, что распространение заведомо ложной информации - "это не безобидная шутка, а деяние, влекущее уголовную ответственность, предусмотренную ст. 274 УК РК".

Напомним, ранее в конце января полиция Алматы выступила с разъяснениями по поводу оплаты штрафов из-за появившихся в Сети советов.

"В последнее время в социальных сетях участились сомнительные советы гражданам о правилах оплаты штрафов за нарушение ПДД, что вводит общественность в заблуждение", - заявили полицейские.

А по поводу водительских прав мы писали, что прошлой осенью Министерство внутренних дел РК предупредило граждан о мошенниках, которые предлагают "помощь" в получении водительских прав. Такие "схемы" незаконны и очень опасны.

Добавим, получить водительские права казахстанцы могут в СпецЦОНе. С собой нужно будет иметь удостоверение личности, свидетельство об окончании курсов обучения в автошколе, медицинскую справку, а также квитанцию об оплате госпошлины за изготовление водительского удостоверения.

А в марте также сообщалось, что заменить водительское удостоверение казахстанцы теперь могут онлайн в мобильном приложении eGov Mobile. Как это сделать, читайте в нашем материале.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2234357-obyazatelnaya-zamena-voditelskih-prav-policiya-almaty-obratilas-k-grazhdanam/