Процесс получения водительских прав упростили в Казахстане

Для получения водительских прав казахстанцам теперь не нужно предоставлять медицинскую справку 073/у в бумажном виде, передает NUR.KZ со ссылкой на "Правительство для граждан".

На официальном сайте НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сообщается, что теперь при получении госуслуги "Выдача водительского удостоверения" гражданам не нужно предоставлять медицинскую справку в бумажном виде.

"Результаты прохождения медосмотра автоматически поступают в ИИС ЦОН. Это позволяет ускорить процесс рассмотрения заявлений, исключить случаи подачи поддельных документов и повысить прозрачность процедуры получения водительских прав", - сообщили в организации.

Инициатива является частью масштабной цифровой трансформации и направлена на повышение качества и доступности государственных услуг путем оптимизации межведомственного взаимодействия.

"Важно отметить, что при замене водительского удостоверения до истечения срока его действия прохождение медосмотра не требуется. Также не требуется предоставление справок из психоневрологического и наркологического диспансеров", - напомнили в корпорации.

Ранее сообщалось, что казахстанцы могут заменить водительское удостоверение онлайн в мобильном приложении eGov Mobile. Данная услуга, как отмечается в сообщении ведомства, доступна в случае истечения срока действия документа, его утери, кражи или изменения паспортных данных.

А в сентябре прошлого года стало известно, что услугу получения водительского удостоверения изменили в Казахстане. Теперь получить водительское удостоверение не только при истечении его срока действия, утере или краже, но и при изменении фамилии, имени и отчества.

Отметим, стражи порядка предупреждали казахстанцев, что в Сети активизировались мошенники, которые предлагают получить водительское удостоверение за вознаграждение. Для "покупателя" такие сделки могут закончиться плохо.