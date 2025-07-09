"Стена может рухнуть": построенный 8 лет назад школьный спортзал разваливается в Шымкенте

Коллектив школы №125 в Шымкенте переживает за учащихся, так как построенный всего 8 лет назад спортзал признан аварийным и непригоден для занятий, сообщает телеканал Otyrar.

По данным телеканала, спортзал школы №125 в Шымкенте признан аварийным. Спустя 8 лет после открытия помещение площадью 600 квадратных метров превратилось в источник угрозы. Так, пол просел на 15 сантиметров, стены покрылись глубокими трещинами.

"Сейчас зал в аварийном состоянии. Трещин стало больше, их размеры увеличились. Пол просел. По результатам экспертизы сюда нельзя пускать детей. Экспертное заключение признало зал аварийным",- рассказал заместитель директора по хозяйственной части школы №125 Омирзак Керимбеков.

Спортзал примыкает к зданию школы, пока вокруг нет ограждений. Руководство школы недовольно, ведь прошел почти год, а ремонта нет. Есть опасения, что промедление приведет к трагедии.

"Мы постоянно боимся, что стена может рухнуть, что произойдет несчастный случай. За прошедший год уроки физкультуры не проводились в спортзале. Это опасно, пускать туда детей нельзя. Занятия проходили в классах или на уличной площадке, когда погода позволяла. Мы хотим, чтобы дети занимались физкультурой полноценно", - сообщила заместитель директора по учебной части Лаззат Ажибекова.

В городском управлении строительства подтверждают, что дефекты выявлены еще в 2021 году. Подрядчику направили предупреждения, но результата нет. Управление обратилось в департамент контроля качества, потребовав пересмотра лицензии подрядчика. Проводится повторная экспертиза.

"Это не аварийный случай, но требуется капитальный ремонт с усилением фундамента и стен. Сейчас проходят геологические исследования участка. После их завершения примут решение о дальнейших действиях", - прокомментировал специалист управления строительства города Шымкент Бакыт Турдиев.

По словам специалиста, на проведение геологических исследований потребуется около месяца. После этого, в зависимости от результатов, примут решение будет ли проведен капитальный ремонт или проект пересмотрят заново.

В мае этого года мы писали, что жители поселка Аксай в Алматинской области боятся отправлять детей в школу. Старое двухэтажное здание разрушается буквально на глазах. Родители просят построить новую школу.

В феврале 2024 года в Костанае в спортзале новой школы обвалилась крыша. Учебное заведение планировалось открыть в декабре 2023 года, но этого не произошло. Сообщалось, что срыв сроков спас жизни детей.

В прошлом году здание одной из школ Аулиекольского района частично обрушилось, несмотря на то, что там идет капитальный ремонт.

А в Астане в ходе проверки выявили среднюю школу, здание которой изношено на более чем 50%. Здание было решено снести и на этом же месте построить новое.

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