Холодную воду отключат 17 июня по нескольким адресам в Алматы
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Завтра, 17 июня, по нескольким адресам в Алматы отключат холодную воду из-за работ по замене технологического оборудования на сетях водоснабжения, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматы Су".
Как сообщается в Instagram-аккаунте "Алматы Су", завтра в мегаполисе отключат холодную воду по нескольким адресам.
Так, из-за работ по замене технологического оборудования на сетях водоснабжения 17 июня в период с 09:00 до 20:00 будет временно приостановлена подача холодной воды в следующих зонах:
- улица Кабанбай батыра - проспект Назарбаева - улица Сатпаева - проспект Сейфуллина;
- улица Курмангазы - проспект Сейфуллина - улица Сатпаева - улица Байтурсынова;
- улица Сатпаева - проспект Желтоксан - улица Тимирязева - проспект Сейфуллина.
Также ограничение затронет следующие объекты:
- жилые комплексы: "Керемет", "Дуэт", "Овация", "Куат на Масанчи", "Miracle";
- учебные заведения: университет Туран, Казахский национальный университет имени аль-Фараби (КазНУ), Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова (КазНАИ), Казахский аграрный университет;
- дошкольные и школьные учреждения: детский сад "Ясли", детский сад "Болашак", школа-гимназия Nº23;
- административные и коммерческие здания: площадь Республики, д. 13 и 15; здание "Казтелерадио" по адресу: ул. Желтоксан, 175;
- гостиницы "Inter Continental Almaty" К "Holiday Inn Express";
- бизнес-центры "Каблан" и "Байконур".
Ведомство приносит извинения за временные неудобства и просит жителей и потребителей с пониманием отнестись к данной ситуации.
Также сообщается, что при возникающих вопросах за дополнительной информацией можно обратиться по телефону 274-66-66.
Напомним, ранее в мае воду в двух районах Алматы отключали холодную воду в связи с обновлением оборудования.
Также в мае в Алматы завершили полную реконструкцию водопровода, который должен обеспечивать водоснабжение для более 25 тыс. жителей в микрорайонах Самал.
Ранее мы также писали о том, что в Алматы с 12 мая стартует плановый ремонт котельных, в связи с чем в нескольких районах города запланировано временное отключение горячей воды.
Как подчеркнули в ТОО "Алматытеплокоммунэнерго", эти меры необходимы для подготовки оборудования к следующей зиме и проводятся в строгом соответствии с нормативными требованиями.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2255868-holodnuyu-vodu-otklyuchat-17-iyunya-po-neskolkim-adresam-v-almaty/
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