Холодную воду отключат 17 июня по нескольким адресам в Алматы

Завтра, 17 июня, по нескольким адресам в Алматы отключат холодную воду из-за работ по замене технологического оборудования на сетях водоснабжения, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматы Су".

Как сообщается в Instagram-аккаунте "Алматы Су", завтра в мегаполисе отключат холодную воду по нескольким адресам.

Так, из-за работ по замене технологического оборудования на сетях водоснабжения 17 июня в период с 09:00 до 20:00 будет временно приостановлена подача холодной воды в следующих зонах:

улица Кабанбай батыра - проспект Назарбаева - улица Сатпаева - проспект Сейфуллина;

улица Курмангазы - проспект Сейфуллина - улица Сатпаева - улица Байтурсынова;

улица Сатпаева - проспект Желтоксан - улица Тимирязева - проспект Сейфуллина.

Также ограничение затронет следующие объекты:

жилые комплексы: "Керемет", "Дуэт", "Овация", "Куат на Масанчи", "Miracle";

учебные заведения: университет Туран, Казахский национальный университет имени аль-Фараби (КазНУ), Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова (КазНАИ), Казахский аграрный университет;

дошкольные и школьные учреждения: детский сад "Ясли", детский сад "Болашак", школа-гимназия Nº23;

административные и коммерческие здания: площадь Республики, д. 13 и 15; здание "Казтелерадио" по адресу: ул. Желтоксан, 175;

гостиницы "Inter Continental Almaty" К "Holiday Inn Express";

бизнес-центры "Каблан" и "Байконур".

Ведомство приносит извинения за временные неудобства и просит жителей и потребителей с пониманием отнестись к данной ситуации.

Также сообщается, что при возникающих вопросах за дополнительной информацией можно обратиться по телефону 274-66-66.

Напомним, ранее в мае воду в двух районах Алматы отключали холодную воду в связи с обновлением оборудования.

Также в мае в Алматы завершили полную реконструкцию водопровода, который должен обеспечивать водоснабжение для более 25 тыс. жителей в микрорайонах Самал.

Ранее мы также писали о том, что в Алматы с 12 мая стартует плановый ремонт котельных, в связи с чем в нескольких районах города запланировано временное отключение горячей воды.

Как подчеркнули в ТОО "Алматытеплокоммунэнерго", эти меры необходимы для подготовки оборудования к следующей зиме и проводятся в строгом соответствии с нормативными требованиями.