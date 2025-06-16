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    Холодную воду отключат 17 июня по нескольким адресам в Алматы

    Опубликовано:

    Воду из крана наливают в стакан
    Вода из крана. Иллюстративное фото: Marius Becker/Picture Alliance/Getty Images

    Завтра, 17 июня, по нескольким адресам в Алматы отключат холодную воду из-за работ по замене технологического оборудования на сетях водоснабжения, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматы Су".

    Как сообщается в Instagram-аккаунте "Алматы Су", завтра в мегаполисе отключат холодную воду по нескольким адресам.

    Так, из-за работ по замене технологического оборудования на сетях водоснабжения 17 июня в период с 09:00 до 20:00 будет временно приостановлена подача холодной воды в следующих зонах:

    • улица Кабанбай батыра - проспект Назарбаева - улица Сатпаева - проспект Сейфуллина;
    • улица Курмангазы - проспект Сейфуллина - улица Сатпаева - улица Байтурсынова;
    • улица Сатпаева - проспект Желтоксан - улица Тимирязева - проспект Сейфуллина.

    Также ограничение затронет следующие объекты:

    • жилые комплексы: "Керемет", "Дуэт", "Овация", "Куат на Масанчи", "Miracle";
    • учебные заведения: университет Туран, Казахский национальный университет имени аль-Фараби (КазНУ), Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова (КазНАИ), Казахский аграрный университет;
    • дошкольные и школьные учреждения: детский сад "Ясли", детский сад "Болашак", школа-гимназия Nº23;
    • административные и коммерческие здания: площадь Республики, д. 13 и 15; здание "Казтелерадио" по адресу: ул. Желтоксан, 175;
    • гостиницы "Inter Continental Almaty" К "Holiday Inn Express";
    • бизнес-центры "Каблан" и "Байконур".

    Ведомство приносит извинения за временные неудобства и просит жителей и потребителей с пониманием отнестись к данной ситуации.

    Также сообщается, что при возникающих вопросах за дополнительной информацией можно обратиться по телефону 274-66-66.

    Напомним, ранее в мае воду в двух районах Алматы отключали холодную воду в связи с обновлением оборудования.

    Также в мае в Алматы завершили полную реконструкцию водопровода, который должен обеспечивать водоснабжение для более 25 тыс. жителей в микрорайонах Самал.

    Ранее мы также писали о том, что в Алматы с 12 мая стартует плановый ремонт котельных, в связи с чем в нескольких районах города запланировано временное отключение горячей воды.

    Как подчеркнули в ТОО "Алматытеплокоммунэнерго", эти меры необходимы для подготовки оборудования к следующей зиме и проводятся в строгом соответствии с нормативными требованиями.

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