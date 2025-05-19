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Холодную воду отключат в двух районах Алматы

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Вода не капает из крана
Кран. Иллюстративное фото: pixabay.com

В двух районах Алматы завтра отключат холодную воду - это связано с обновлением оборудования, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Алматы Су".

Как объяснили в компании, плановые работы по замене технологического оборудования на сетях водоснабжения для повышения надежности системы водоснабжения продолжают в южной столице.

По этой причине 20 мая 2025 года с 09:00 до 20:00 в Алмалинском и Бостаныкском районах отключат холодную воду - в следующих границах:

  • проспект Назарбаева - улица Макатаева - проспект Райымбека - улица Чайковского;
  • проспекты Абая - Назарбаева - улицы Кабанбай батыра - Сейфуллина;
  • Проспект Абая - улицы Сейфуллина - Курмангазы - Байтурсынова.

Еще в "Алматы Су" предупредили, что временное ограничение холодного водоснабжения коснется ряда социальных и административных объектов: ЖК "Овация", школа-лицей №90, гимназия №147, школа-гимназия №120, детские сады №30 и №139, Казахский национальный аграрный университет, театр им. Лермонтова, Академия спорта и туризма им. А. Н. Научный центр хирургии Сызганова, Городской ревматологический центр, и другие учреждения, расположенные в указанных контурах улиц.

Ранее мы писали о том, что в Алматы с 12 мая стартует плановый ремонт котельных, в связи с чем в нескольких районах города запланировано временное отключение горячей воды.

Эти меры необходимы для подготовки оборудования к следующей зиме и проводятся в строгом соответствии с нормативными требованиями, подчеркнули в ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2246361-holodnuyu-vodu-otklyuchat-v-dvuh-rayonah-almaty/