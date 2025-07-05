Сильный дождь обрушился на Астану (видео)

На Астану обрушились грозовые ливни - непогода началась в столице накануне вечером, устроив горожанам"шоу" с раскатами грома и зрелищными молниями, а сегодня непогода усилилась, передает NUR.KZ.

В столице Казахстана накануне вечером разыгралась непогода - на город обрушился сильный дождь, с раскатами грома и молнии.

Судя по кадрам - дождь льет как из ведра, не оставляя астанчанам шансов на прогулки по субботнему городу.

При этом накануне вечером вся столица была будто в напряжении - раскаты грома и молнии по астанинскому небу не давали покоя горожанам, которые публиковали видео и фото вт соцсетях.

Стоит отметить, что синоптики при этом прогнозировали на 4 июля в Астане небольшой дождь. Сообщалось, что днем воздух прогреется до 34 градусов, ночью температура снизится до 20 градусов. Скорость ветра – 11,7 м/с.

Сегодня в Астане также прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью температура снизится до 16 градусов. Скорость ветра – 8,1 м/с.

Отметим, что ранее служба "Казгидромет" представила консультативный прогноз на июль 2025 года - наступивший месяц отличится ливнями и очень сильной жарой.