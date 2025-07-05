Дождливо и жарко: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 5 июля
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Синоптики рассказали, какой будет погода 5 июля в трех крупнейших городах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура днем поднимется до 38 градусов, а ночью опустится до 22 градусов. Скорость ветра составит 7,5 м/с.
Жителям Астаны также прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью температура снизится до 16 градусов. Скорость ветра – 8,1 м/с.
В Шымкенте - ясная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до 41 градусов, ночью опустятся до 26 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,8 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2262597-dozhdlivo-i-zharko-kakoy-budet-pogoda-v-astane-almaty-i-shymkente-5-iyulya/
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