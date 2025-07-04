До 45 градусов жары и дождь обещают в мегаполисах Казахстана в пятницу

В пятницу, 4 июля, в Алматы и Шымкенте прогнозируют жаркую погоду, а жителям Астаны обещают небольшой дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет ясно и жарко. Температура днем поднимется до 36 градусов, а ночью опустится до 17 градусов. Скорость ветра составит 4,6 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 34 градусов, ночью температура снизится до 20 градусов. Скорость ветра – 11,7 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 45 градусов, ночью опустятся до 25 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,3 м/с.