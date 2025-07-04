Экстремальная жара до +46 градусов ожидается в регионах Казахстана в ближайшие выходные
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Синоптики опубликовали прогноз погоды на 5-7 июля, когда жители страны будут праздновать День столицы. В некоторых регионах будет сильнейшая жара, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".
По данным синоптиков, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами. 5 июля на севере, 5-6 июля на востоке РК будут сильные дожди, град, шквал.
Лишь на юге республики сохраняется погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра на юге страны с пыльными бурями.
5 июля на востоке страны днем ожидается очень сильная жара +40 ...+42 градуса, на юге страны - +45 ...+46 градусов, на юго-востоке - +40 ...+45 градусов. В остальных регионах резких изменений в температурном фоне не ожидаются.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2262339-ekstremalnaya-zhara-do-46-gradusov-ozhidaetsya-v-regionah-kazahstana-v-blizhayshie-vyhodnye/
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