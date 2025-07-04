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    Поднимутся ли тарифы на воду и водоотведение в Алматы

    Опубликовано:

    Женщина заполняет квитанцию
    Квитанция. Иллюстративное фото: boonchai wedmakawand/Getty Images

    Директор Департамента по сбыту государственного коммунального предприятия "Алматы Су" Серик Шагиров прокомментировал слухи о повышении тарифов на воду и водоотведение, передает NUR.KZ.

    "В соцсетях активно циркулирует информация о якобы повышении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения. Я официально заявляю, что данная информация не соответствует действительности, мы тарифную заявку не готовили, в планах изменения тарифа на воду и канализацию по Алматы нет.

    Более того, тарифы на воду в Алматы были введены зимой этого года и они установлены на пять лет. Там есть дифференция по тарифам, плановое небольшое повышение есть в январе, но оно заложено в тарифную смету. Планов по повышению воды нет", - подчеркнул спикер во время брифинга на площадке РСК.

    Он добавил, что в Алматы резко повысилась плата для тех потребителей, кто не имеет счетчиков.

    "В целом цена воды за 1000 литров – 1 кубометр – самый низкий тариф составляет чуть более 100 тенге, это социальный тариф, который долгие годы не стимулировал потребителей на установку приборов учета. И уровень приборизации по Алматы не превышал 60-62%.

    Уровень приборизации достиг 78% и мы нацелены довести его до 90% к концу этого года. Это делается для экономии водных ресурсов. Если брать анализ по городу, водопотребление существенно превышает потребление в других городах. Воду нужно экономить - это ценный ресурс", - заключил Шагиров.

    Напомним, в сентябре прошлого года президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости решить первоочередные инфраструктурные проблемы и не допустить необоснованного роста тарифов для потребителей.

    Тем не менее 1 сентября в Алматы подняли тарифы на коммунальные услуги. Повышение коснулось воды, канализации и отопления. А в середине сентября алматинцы уже жаловались на то, что счет за "свет" вырос с привычных трех тысяч до восьми тысяч тенге.

    Также сообщалось, что алматинцы, у которых нет приборов учета горячей и холодной воды, будут платить за коммунальные услуги практически на 40% дороже.

    В апреле этого года Серик Шагиров также заявлял, что тарифы на воду подниматься не будут.

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