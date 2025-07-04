Будут ли работать ЦОНы и спецЦОНы в выходные ко Дню столицы Казахстана

Пресс-служба "Правительства для граждан" опубликовала график работы ЦОНов и спецЦОНов в ближайшие выходные дни, а также в День столицы, передает NUR.KZ.

Из сообщения "Правительство для граждан" следует, что 6 и 7 июля ЦОНы и спецЦОНы работать не будут.

"В связи с празднованием Дня столицы сообщаем, что 7 июля ЦОНы и спецЦОНы работать не будут. Завтра, 5 июля, прием будет вестись только в дежурных центрах", -сказано в сообщении.

Отмечается, что с 8 июля все центры обслуживания населения возобновят работу в привычном режиме.

Напомним, осенью прошлого года стало известно, что "Правительство для граждан" ищет партнеров среди казахстанцев, которые могут оказывать государственные услуги населению. То есть фактически оказание услуг ЦОНов в Казахстане хотят передать частникам.

Позже эксперты назвали риски для казахстанцев после заявления госкорпорации "Правительство для граждан" о передаче оказания услуг ЦОНов частным партнерам.

В марте этого года председатель Комитета по инфобезопасности Руслан Абдикаликов высказался о возможности закрытия ЦОНов в Казахстане. А в апреле вице-министр цифровизации ответил, могут ли ЦОНы стать ненужными из-за того, что казахстанцы переходят на онлайн-формат получения услуг.