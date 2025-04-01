Могут ли ЦОНы стать ненужными в Казахстане, ответили в Минцифры

На брифинге правительства вице-министр цифровизации ответил, могут ли ЦОНы стать ненужными из-за того, что казахстанцы переходят на онлайн-формат получения услуг, передает корреспондент NUR.KZ.

"По судьбе центров обслуживания населения - порядка 15 млн государственных услуг оказывается через ЦОН офлайн. 80% из них - это около десяти одних и тех же госуслуг.

Мы осознаем, что если сделаем это качественно, удобно и надежно (в онлайн-формате - прим. ред.), то в первой половине следующего года мы получим значительный отток наших граждан из ЦОНов. Ожидаем до 50% отток.

Здесь логичен вопрос - что будет с ЦОНами. Понятно, что мы должны будем оптимизироваться, сокращать, возможно, их количество… но полного закрытия ЦОНов не планируется", - сообщил заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Ростислав Коняшкин.

Также он ответил, почему документы казахстанцев и госуслуги стали доступны в приложениях банков, ведь раньше говорилось, что они будут доступны только на eGov.

"Стоит признать… порталом "Электронного правительства" как часто вы пользуетесь? Наверное, раз в месяц, чтобы получить справку. Приложения банков, соответственно, вы, скорее всего, используете 1-2 раза в день минимум ежедневно. Мы, действительно, пришли к такому мнению, что давайте выведем сервис туда, где будет максимально удобно.

Касательно обеспечения безопасности - у вас есть возможность зайти в мобильное приложение, раздел "Цифровые документы", справа сверху есть кнопочка "шестеренка" - вы можете отозвать доступ банков к вашим цифровым документам", - добавил Коняшкин.

Стоит отметить, сегодня глава Минцифры заявил, что портал eGov построен на технологиях более чем 10-летней давности и работает на пределе возможностей. Министр добавил, что начата модернизация eGov.

Еще на сегодняшнем брифинге глава Минцифры рассказал о новом сервисе в eGOV по оповещению владельцев авто в Казахстане.