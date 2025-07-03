Казахстанцев призывают быть бдительными при звонке с "Казпочты"

К казахстанцам обратились сотрудники полиции и напомнили, что мошенники могут представляться сотрудниками "Казпочты", чтобы завладеть личными данными и получить доступ к счетам, передает NUR.KZ.

В Департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что случаев телефонного мошенничества становится все больше. Одна из схем злоумышленников - звонить гражданам, представляясь сотрудниками "Казпочты". Под предлогом доставки посылки они пытаются получить личные данные и SMS-коды.

"Сценарий выглядит следующим образом: человеку звонят, сообщают о якобы поступившей посылке и просят продиктовать адрес. Затем отправляют SMS с короткого номера 1414 и просят назвать код "для подтверждения получения". На деле это - код подтверждения банковской операции или входа в личный кабинет, с помощью которого мошенники получают доступ к счетам жертвы и совершают несанкционированные переводы", - напомнили в полиции.

Граждан призывают быть бдительными:

не сообщать данные банковских карт и SMS-коды посторонним

не переходить по подозрительным ссылкам

проверять информацию о посылках только через официальные каналы - мобильное приложение "Казпочты", сайт www.kazpost.kz или по номеру 1499.

Напомним, ранее Комитет государственных доходов сообщил, что участились случаи фейковых сообщений казахстанцам через WhatsApp и Telegram от имени руководства ведомства.

До этого АФМ выступило с предупреждением - казахстанцев просят не идти на поводу у мошенников, которые придумали новую схему обмана. Злоумышленники, представляясь сотрудниками АФМ, выманивают сведения о банковских счетах.

При этом казахстанцы продолжают становиться жертвами мошенников. Например, 77-летней жительнице Караганды позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками службы безопасности банка. В результате она лишилась 22 миллионов тенге.

А в Актобе мошенники обманули двух пожилых женщин, выдавая себя за сотрудников полиции. Каждая потерпевшая лишилась около 2 млн тенге. Задержан молодой человек, подозреваемый в том, что он забирал деньги.

При этом казахстанцы продолжают становиться жертвами мошенников. Например, 77-летней жительнице Караганды позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками службы безопасности банка. В результате она лишилась 22 миллионов тенге.

А в Актобе мошенники обманули двух пожилых женщин, выдавая себя за сотрудников полиции. Каждая потерпевшая лишилась около 2 млн тенге. Задержан молодой человек, подозреваемый в том, что он забирал деньги.