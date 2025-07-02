"Не перечисляйте денежные средства": КГД обратился к казахстанцам

Комитет государственных доходов сообщил, что участились случаи фейковых сообщений казахстанцам через WhatsApp и Telegram от имени руководства ведомства, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Комитет государственных доходов отметил, что сообщения в мессенджерах от имени руководства ведомства рассылают интернет-мошенники.

"В этой связи, КГД рекомендует проявлять бдительность и не доверять недостоверным рассылкам, не переходить по сомнительным ссылкам, не перечислять денежные средства, проверять достоверность полученных сообщений", - напомнили в комитете.

Напомним, ранее 77-летней жительнице Караганды позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками службы безопасности банка. В результате она лишилась 22 миллионов тенге.

До этого в Актобе мошенники обманули двух пожилых женщин, выдавая себя за сотрудников полиции. Каждая потерпевшая лишилась около 2 млн тенге. Задержан молодой человек, подозреваемый в том, что он забирал деньги.

Также АФМ выступило с предупреждением - казахстанцев просят не идти на поводу у мошенников, которые придумали новую схему обмана. Злоумышленники, представляясь сотрудниками АФМ, выманивают сведения о банковских счетах.