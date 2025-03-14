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"Оповещение о проверке": О новых схемах мошенничества предупреждают казахстанцев

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Мошенник
Мошенник. Иллюстративное фото: depositphotos.com

АФМ выступило с предупреждением - казахстанцев просят не идти на поводу у мошенников, которые придумали новую схему обмана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Злоумышленники по месту работы граждан распространяют оповещения о проведении проверки в отношении определенных лиц, в которых призывают к сотрудничеству и предоставлению документов.

Для большей убедительности оповещение составляется на поддельном бланке с логотипом АФМ, скрепленном фальшивой печатью КНБ. Затем перезванивают агенты, представляясь сотрудниками АФМ, и выманивают сведения о банковских счетах", - говорится в сообщении агентства в Telegram-канале.

Агентство напоминает казахстанцам, что не проводит подобные проверки, не направляет запросы и не производит обзвон физических лиц.

"Для проверки достоверности информации необходимо обратиться в Агентство по финансовому мониторингу или в Департамент экономических расследований по месту проживания.

Просим граждан быть бдительными, сопоставлять информацию с официальными источниками и не поддаваться на уловки мошенников", - добавили в ведомстве.

В конце прошлого года Агентство по финансовому мониторингу уже предупредило казахстанцев об участившихся случаях мошенничества. Сообщалось, что злоумышленники выдают себя за сотрудников ведомства.

В мае прошлого года мы писали, что жители Актюбинской области стали получать письма на "фирменном бланке КНБ", отправленные мошенниками, а также сообщения о "закрепленном кураторе".

В июле представители Комитета нацбезопасности сообщили, что злоумышленники начали все чаще выдавать себя за их сотрудников. В таких звонках или сообщениях мошенники излагают просьбы или требования провести в их интересах финансовые и иные операции.

Мы также писали о фактах, когда мошенники представляются руководителями налоговых органов и рассылают фейковые уведомления гражданам.

Предупреждали о мошенниках и в Нацбанке - гражданам рассылают поддельные документы с использованием фирменного бланка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2228199-proverki-po-mestu-raboty-o-novyh-shemah-moshennichestva-preduprezhdayut-kazahstancev/