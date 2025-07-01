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    Происшествия

      Актюбинка отдала 2 млн тенге незнакомцу, который пришел к ней домой

      Опубликовано:

      Пожилая женщина плачет
      Пенсионерка. Иллюстративное фото: fizkes / Getty Images

      В Актобе мошенники обманули пожилых женщин, выдавая себя за сотрудников полиции. Каждая потерпевшая лишилась около 2 миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

      Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию обратилась пенсионерка, которой позвонил неизвестный и представился полицейским.

      "Он сообщил, что ее дочь якобы совершила ДТП, а чтобы "решить вопрос", требуется 2 миллиона тенге. Женщина поверила, так как собеседник передал трубку девушке, назвавшей себя ее дочерью, которая испуганным и дрожащим голосом просила помощи", - рассказали в ДП Актюбинской области.

      В итоге женщина отдала деньги неизвестному, пришедшему к ней домой.

      В тот же день с аналогичным заявлением обратилась 87-летняя пенсионерка. Она также отдала мошенникам 2 миллиона тенге, думая, что спасает свою внучку.

      В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали молодого человека, подозреваемого в том, что он забирал деньги. Им оказался 26-летний житель Костанайской области.

      "По его словам, он действовал по инструкциям, полученным через мессенджер. Его задача - приезжать по указанным адресам, забирать деньги и переводить их на указанные счета. За это он получал от 50 до 100 тысяч тенге.

      На сегодняшний день установлена причастность подозреваемого к пяти аналогичным преступлениям, в которых подозреваемый обманул граждан на 5 млн тенге", - сообщили в ведомстве.

      Полиция предупредила граждан о данном виде мошенничества. Аферисты могут представиться полицейскими и сообщить, что у родственника неприятности, а решить вопрос может некоторая сумма. В такой ситуации следует обратиться в полицию по номеру "102".

      Ранее жительница Кокшетау отдала мошенникам более 23 миллионов тенге, думая, что оказывает содействие правоохранительным органам. По словам женщины, она получила звонок от человека, который назвался ее директором. Он поручил оказывать всяческое содействие сотрудникам департамента по экономическим расследованиям.

      А в Астане пенсионерку убедили, что она участвует в секретной операции МВД и Нацбанка. Она продала квартиру и перевела деньги "на безопасный счет", потеряв 16 млн тенге.

      Жительница области Ұлытау поверила звонку мошенников и в итоге лишилась не только собственного дома, но и продала квартиру дочери. По ее словам, по видеосвязи позвонил человек в форме, якобы сотрудник финансовой полиции, и настойчиво торопил спасать деньги.

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