Карагандинка отдала 22 млн тенге и не верила, что связалась с мошенниками

Карагандинские полицейские совместно с коллегами из Алматы задержали двух иностранных граждан, подозреваемых в крупном интернет-мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, по данным следствия, 77-летней жительнице Караганды позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками службы безопасности банка.

Под предлогом защиты сбережений они убедили женщину передать им все свои накопления. В результате она лишилась 22 миллионов тенге.

"Злоумышленники были задержаны в Алматы. При обыске у них изъята вся сумма, полученная преступным путем", - рассказали в МВД.

На первом этапе общения с полицейскими потерпевшая не верила, что стала жертвой мошенников. Лишь после подробных разъяснений она осознала, что ее обманули.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Проводится досудебное расследование, проверяется возможная причастность задержанных к другим аналогичным фактам.

Ранее стало известно, что в Актобе мошенники обманули двух пожилых женщин, выдавая себя за сотрудников полиции. Каждая потерпевшая лишилась около 2 млн тенге. Задержан молодой человек, подозреваемый в том, что он забирал деньги.

Жительница Кокшетау отдала мошенникам более 23 миллионов тенге, думая, что оказывает содействие правоохранительным органам. С потерпевшей связались лжесотрудники ДЭР и напугали ее тем, что она якобы переводит деньги для поддержки незаконных организаций.

В Костанайской области женщина лишилась 3 млн тенге, поверив мошенникам, которые пообещали защитить ее от подозрительных операций. Часть денег она смогла вернуть через суд.