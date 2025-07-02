"Будут наблюдать за водителем": камеры видеонаблюдения появятся во всех автобусах Астаны

В Департаменте полиции Астаны рассказали, какие выводы были сделаны на фоне участившихся ДТП с участием автобусов, передает корреспондент NUR.KZ.

"В маршрутных автобусах установлены камеры слежения за действиями водителя. Сейчас планируем охватить все автобусы, именно общественный транспорт, чтобы наблюдать за водителем, чтобы он не отвлекался на телефон", - сказал старший инспектор Отдела дорожной и технической инспекции Управления административной полиции ДП Астаны Максат Имашов.

По его словам, исправность этих камер, сотрудники полиции будут проверять ежедневно при патрулировании.

"Кроме того при выпуске на линию общественного транспорта с автопарков проводится проверка технического состояния автобуса, а также проверяют состояние данной камеры - чтобы они работали, чтобы не были закрыты жевательными резинками, чтобы такого не допускалось. Не исключено же?", - добавил спикер.

Напомним, 2 июня в соцсетях появились кадры с места ДТП с участием пассажирского маршрутного автобуса в Астане. Позже в полиции сообщили, что водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло.

В УОЗ столицы сообщали, что в результате аварии пострадали 10 человек. На следующий день после ДТП стало известно, что одной пострадавшей ампутировали ноги. Позже выяснилось, что это девочка 8 лет.

Затем ДТП прокомментировали в столичном автобусном парке №1. Здесь сообщили, что водитель имеет стаж вождения 15 лет и на момент аварии не превышал скорость.

А 18 апреля смертельное ДТП произошло на автодороге Астана - Ерейментау - Шидерты на территории Акмолинской области. Мы писали, что в салоне микроавтобуса находились 16 детей в возрасте от 14 до 16 лет и тренеры.

Недавно вынесли приговор мужчине, который управлял микроавтобусом с тренерами и несовершеннолетними футболистами в салоне.