Страшное ДТП с тренером 16-ти футболистов по пути в Астану: водитель автобуса лишился свободы

В Акмолинской области вынесли приговор мужчине, который управлял микроавтобусом с тренерами и несовершеннолетними футболистами в салоне, передает NUR.KZ со ссылкой на суд региона.

18 апреля смертельное ДТП произошло на автодороге Астана - Ерейментау - Шидерты на территории Акмолинской области. Мы писали, что в салоне микроавтобуса находились 16 детей в возрасте от 14 до 16 лет и тренеры.

Тогда погиб тренер Алибек Джусупов. Сегодня в Ерейментау состоялся суд отношении водителя Ж.

"В нарушение ПДД, в неблагоприятных метеорологических и дорожных условиях Ж. неправильно избрал скорость движения, и не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с отбойным брусом, что привело к опрокидыванию автомашины.

В результате ДТП, сидевший на переднем пассажирском сиденье, не пристегнутый ремнями безопасности тренер Д. получил травмы, несовместимые с жизнью. В суде Ж. вину признал, в содеянном раскаялся, просил прощения у потерпевших", - сообщили в суде.

Отмечается, что суд учел смягчающим обстоятельством отсутствие судимости у мужчины, его положительную характеристику по месту жительства, чистосердечное раскаяние и наличие малолетних детей.

Ему назначено 2 года лишения свободы, с лишением права управления транспортными средствами на 3 года.

Напомним, тогда в ДТП погиб тренер Алибек Джусупов. Кроме того, семерых детей госпитализировали в Ерейментаускую районную больницу. Также сообщалось, что казахстанская федерация футбола обещала оказать семье тренера всестороннюю помощь.

Трагедию тогда прокомментировали в комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК.