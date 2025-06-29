Несколько часов искали потерявшегося у озера ребенка в ВКО

В Восточно-Казахстанской области в районе Сибинский озер во время прогулки потерялся восьмилетний мальчик. Его нашли полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По информации ведомства, опубликованной в Telegram-канале, ребенок потерялся на базе отдыха в районе Сибинских озер. Со слов матери, он исчез во время прогулки. Несколько часов родители пытались отыскать его самостоятельно, но безрезультатно. После этого женщина обратилась за помощью к полицейским, патрулировавшим побережье.

"К поискам немедленно подключились все дежурившие на месте сотрудники. Вскоре мальчика обнаружил старший лейтенант Ерсин Султанов.

К счастью, с ребенком все было в порядке. Правоохранитель лично сопроводил его к родителям", - сообщили в полиции.

Стражи порядка напоминают отдыхающим, что необходимо быть особенно внимательными при нахождении рядом с водоемами, особенно когда речь идет о детях.

Напомним, несколько дней назад в Алматы пять детей в сопровождении тренера отправились прогуляться по плато "Кок-Жайлау" и перестали выходить на связь. На помощь группе пришли спасатели.

До этого также в Алматы трое туристов, в числе которых граждане России и Шри-Ланки, отправились в горы и заблудились. К ним на помощь пришли спасатели.

В начале июня еще одна группа туристов поднялась на пик Фурманова и при спуске один подросток отбился от группы. Спасатели нашли его ближе к рассвету.