Мужчина поскользнулся, упал в канал и стал тонуть в Кызылорде
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Спасатели вытащили из воды мужчину, который начал тонуть после падения в канал в Кызылорде, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства по ЧС.
Инцидент произошел в Кызылорде, в районе площади "Рәміздер". Мужчина 2001 года рождения поскользнулся в канал Ширкейли, упал в воду и начал тонуть.
Сотрудники ДЧС при патрулировании заметили пострадавшего и спасли его при помощи спасательного круга.
Ранее спасатели предупреждали, что при купании недопустимо:
- плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин;
- нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна;
- приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам;
- прыгать в воду с лодок, катеров, причалов;
- хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.
Если тонет человек:
- Сразу громко зовите на помощь: "Человек тонет!"
- Попросите вызвать спасателей и "скорую помощь".
- Бросьте тонущему спасательный круг, длинную веревку с узлом на конце.
- Если хорошо плаваете, снимите одежду и обувь и вплавь доберитесь до тонущего. Заговорите с ним. Если услышите адекватный ответ, смело подставляйте ему плечо в качестве опоры и помогите доплыть до берега. Если же утопающий находится в панике, схватил вас и тащит за собой в воду, применяйте силу. Если освободиться от захвата вам не удается, сделайте глубокий вдох и нырните под воду, увлекая за собой спасаемого.
Он обязательно отпустит вас. Если утопающий находится без сознания, можно транспортировать его до берега, держа за волосы.
Если тонешь сам:
- Не паникуйте.
- Снимите с себя лишнюю одежду, обувь, кричи, зови на помощь.
- Перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, расслабьтесь, сделайте несколько глубоких вдохов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2259096-muzhchina-poskolznulsya-upal-v-kanal-i-stal-tonut-v-kyzylorde/
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