"Взрыв" на центральном стадионе Алматы испугал горожан

Сильный грохот, донесшийся с центрального стадиона, обсуждают алматинцы в Сети. Ситуацию прокомментировали в Дирекции спортивных сооружений Алматы, передает NUR.KZ.

"Что за взрыв, грохот, искры в районе Сатпаева-Весновка были только что?" - задалась вопросом в соцсети Facebook горожанка. В комментариях казахстанцы строят версии о происшедшем.

"Обвалился свод крыши на западной трибуне", "Да, был жуткий грохот. "Коктем-1", слышно было у нас, как будто взрыв", "Да, мы напротив живем, дым идет, пока непонятно", " Запах аж до нас дошел - "Хан-Тенгри", - пишут казахстанцы.

Немногим позднее на странице в Facebook появилось видео, авторы которого предположили, что на центральном стадионе Алматы обвалилась крыша трибун.

Однако, как оказалось, беспокоиться алматинцам не о чем.

"На Центральном стадионе проводились съемки кинофильма, в ходе которых использовались специальные эффекты. Все работы проводились в соответствии с установленными нормами безопасности. Стадион функционирует в штатном режиме", - сообщили в Дирекции спортивных сооружений Алматы.

Напомним, осенью прошлого года черный дым около акимата напугал жителей Алматы - видео появились в Сети. В ДЧС города сообщили, что горит трансформаторная подстанция. В дальнейшем пожар полностью ликвидирован без дальнейшего распространения огня и без пострадавших.