Черный дым около акимата напугал жителей Алматы
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В Сети публикуют кадры с черным дымом, который заметили жители Алматы в Бостандыкском районе. В ДЧС города сообщили, что горит трансформаторная подстанция, передает NUR.KZ.
Сегодня в Сети появились видео, на кадрах которого можно заметить клубы черного дыма. По данным Telegram-канала "За нами уже выехали", дым замечен в районе акимата Алматы.
По информации пресс-службы ДЧС Алматы, в Бостандыкском районе города происходит горение трансформаторной подстанции по адресу Желтоксан, 185/1.
"Пострадавших нет. На месте пожарные принимаются меры по обесточиванию объекта и ликвидации огня", - сообщили в пресс-службе ДЧС.
Напомним, на прошлой неделе в соцсетях появились видео с пожара в Алмалинском районе Алматы. Тогда горела квартира и кровля в многоэтажке.
До этого в Алмалинском районе также произошел пожар в многоэтажном доме. Видео происшествия прислали очевидцы в редакцию NUR.KZ. Пострадавших не было.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2177108-chernyy-dym-okolo-akimata-napugal-zhiteley-almaty/