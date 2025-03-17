Черный дым со стороны аэропорта встревожил алматинцев (видео)

В Сети появилось видео с клубами дыма, идущими со стороны аэропорта Алматы. В воздушной гавани прокомментировали публикацию, передает NUR.KZ.

Видео появилось в Telegram-канале "Мой Алматы". На нем видны клуба дыма на горизонте за самолетом. "Что-то горит на таможенном складе аэропорта Алматы", - написал автор.

Однако в аэропорту Алматы нам сообщили, что на территории воздушной гавани возгораний нет.

В ДЧС Алматинской области по запросу корреспондента NUR.KZ рассказали, что пожар разгорелся на территории дачного общества "Береке" Талгарского района, и к этому моменту уже потушен.

"17 марта в 10:44 в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в дачном обществе Гулдалинского сельского округа Талгарского района произошло загорание сухой травы.

Для ликвидации возгорания к месту происшествия были направлены 3 сотрудника и техника пожарной части №8 села Отеген-Батыр. Расстояние до места происшествия 20 километров. А также 4 сотрудника и техника пожарной части №11 города Алматы. Расстояние - 7 километров.

По прибытии на место происшествия установлено, что происходит горение сухой травы на площади 500 кв. м.

В 12:18 загорание сухой травы ликвидировано. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Напомним, крупный пожар произошел в Алматинской области в субботу - в селе Жаналык Талгарского района загорелся завод по выпуску резиновых шин. Тушение пожара осложнялось высокой температурой и большой пожарной нагрузкой.

Для координации работы экстренных служб на место ЧП прибыл министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Чингис Аринов. Он лично контролировал ход ликвидации возгорания и обеспечивал оперативное взаимодействие всех служб.

Кроме того, спасение людей от пожара в Экибастузе попало на видео - полицейские до приезда пожарных эвакуировали жителей дома, охваченного густым дымом.