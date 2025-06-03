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Алматинцев встревожила пожарная машина у гостиницы "Казахстан"

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Пожарная машина у гостиницы "Казахстан"
Пожарная машина у гостиницы "Казахстан". Кадр из видео: t.me/almatytoday

В Сети появилось видео очевидца, заснявшего пожарную машину и патрульное авто у гостиницы "Казахстан" в Алматы. Оказалось, ДЧС проводит учения, передает NUR.KZ.

Сегодня в Сети появились версии, что в гостинице "Казахстан" пожар - причиной стала стоящая рядом пожарная машина. Видео со спецтехникой и патрульным авто рядом заснял очевидец.

Однако в ДЧС сообщили, что причин для тревоги нет: в гостинице "Казахстан" проводятся пожарно-тактические учения.

Напомним, ранее весной домыслы и тревогу вызвал черный дым со стороны международного аэропорта Алматы. Однако в аэропорту нам сообщили, что на территории воздушной гавани возгораний нет. В ДЧС Алматинской области по запросу корреспондента NUR.KZ рассказали, что пожар разгорелся на территории дачного общества "Береке" Талгарского района.

Ранее в феврале алматинцы обсуждали "взрыв на центральном стадионе" - со стороны спортивного сооружения донесся сильный грохот. Выяснилось, что беспокоиться не о чем - в Дирекции спортивных сооружений рассказали, что на стадионе проводились съемки кинофильма, в ходе которых использовались специальные эффекты.

А осенью прошлого года черный дым около акимата напугал жителей Алматы - видео появились в Сети. В ДЧС города сообщили, что горит трансформаторная подстанция. В дальнейшем пожар полностью ликвидирован без дальнейшего распространения огня и без пострадавших.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2251758-almatincev-vstrevozhila-pozharnaya-mashina-u-gostinicy-kazahstan/