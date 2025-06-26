Отсрочку от призыва на обучение можно будет получить только один раз в Казахстане

Депутаты одобрили поправки в законодательство по вопросам воинской службы и военно-патриотического воспитания, передает NUR.KZ со ссылкой на сенат.

Как сообщает руководитель аппарата сената парламента РК Максим Споткай, депутаты сената одобрили изменения в законодательство по вопросам военно-патриотического воспитания, воинской службы и перераспределения функций между центральными госорганами.

Принятые поправки направлены на создание целостной системы патриотического воспитания, развитие допризывной подготовки, цифровизацию воинского учета и повышение престижа службы в армии.

Основные положения:

Вводится система военно-патриотического воспитания на республиканском и местном уровнях - через специальные координационные советы;

Углубленная допризывная подготовка станет доступна при школах и колледжах, прошедшие ее получат преференции при поступлении в военные вузы и на службу по контракту;

Автоматизируется воинский учет и упрощается оповещение призывников (через SMS и eGov);

Отсрочка от призыва на обучение будет предоставляться только один раз на каждый уровень образования;

на каждый уровень образования; Для прошедших срочную службу вводятся социальные льготы: поступление в вузы без ЕНТ (на платной основе); обучение по госзаказу без обязательной отработки; защита образовательного гранта в период увольнения со службы;

Упрощается повторное поступление на контрактную службу после увольнения;

Дети военнослужащих с выслугой от 15 лет получают преимущество при поступлении в военные вузы;

Урегулировано разделение полномочий между Минобороны и Министерством промышленности в сфере гособоронзаказа.

Отметим, на официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что отсрочка от призыва на воинскую службу предоставляется гражданам по решению районной (города областного значения) призывной комиссии.

Отсрочка предоставляется по следующим обстоятельствам:

по семейным;

для продолжения образования;

по состоянию здоровья;

по другим причинам.

Отсрочка от призыва в армию в случае продолжения образования предоставляется:

гражданам, получающим общее среднее образование в организациях образования на период обучения;

гражданам, получающим техническое и профессиональное, послесреднее или высшее образование по очной форме обучения в соответствующих организациях образования, очное образование в духовных (религиозных) организациях образования, а также в организациях высшего и (или) послевузовского образования других государств, до окончания одного организации высшего и (или) послевузовского образования при предоставлении подтверждающих документов об обучении;

гражданам, получающим послевузовское профессиональное образование, на период обучения.

Отсрочка от призыва на воинскую службу для продолжения образования не предоставляется гражданам, обучающимся с применением дистанционного обучения.

Добавим, также сегодня вице-министр обороны прокомментировал введение штрафов за уклонение от службы для призывников в Казахстане.

А вчера Касым-Жомарт Токаев принял участие в открытии XI международного военно-патриотического сбора молодежи "Айбын", отметив особую роль такого сбора в деле укрепления духа молодого поколения.

Что касается законопроекта о военно-патриотическом воспитании, мы писали о том, что он был одобрен депутатами мажилиса осенью прошлого года. Одной из предложенных норм стало ограничение числа отсрочек от армии.

Добавим, мы писали, что почти 42 тыс. казахстанцев планируют призвать на воинскую службу в 2025 году.