"Около половины погибли": Токаев высказался о вкладе казахстанцев в Великую Победу

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев принял участие в открытии XI международного военно-патриотического сбора молодежи "Айбын", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По данным Акорды, в этом году мероприятие, объединившее около 800 участников из Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России и Узбекистана, проходит в Актюбинской области. Сбор посвящен 80-летию Великой Победы и 100-летию Алии Молдагуловой.

В своей речи Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль военно-патриотического сбора в деле укрепления духа молодого поколения.

"В этом году "Айбын" посвящен 100-летию со дня рождения отважной дочери казахского народа, Героя Советского Союза Алии Молдагуловой. Подвиг бесстрашной девушки-снайпера золотыми буквами вписан в историческую летопись нашего народа и дружественных нам стран. Алия Молдагулова отправилась на фронт совсем юной, попав в самое пекло жестоких сражений. В кровопролитных боях она проявила подлинный пример героизма и беззаветной верности долгу.

В этом году мы празднуем 80-летие Великой Победы, отдавая дань памяти и благодарности поколению победителей. Для Казахстана этот исторический юбилей имеет огромное значение. Наш народ внес неоценимый вклад в Победу, отстаивая идеалы свободы и справедливости.

На фронт были призваны 1, 2 млн наших соотечественников, около половины из которых погибли. Дни и ночи казахстанцы трудились на полях, заводах и фабриках, снабжая армию продовольствием, вооружением и боеприпасами. Мы всегда будем бережно хранить память о мужестве и стойкости наших доблестных воинов и тружеников тыла, преодолевших неимоверные испытания во имя мира и спокойствия на земле", - сказал глава государства.

По словам президента, в нынешнее нестабильное время важно сохранять приверженность исторической правде и помнить уроки той страшной войны.

"Необходимо, чтобы молодежь в полной мере осознавала ценность и цену мира. Вы все видите, что с каждым годом усиливаются глобальные противоречия и множатся межгосударственные конфликты. В этих непростых условиях особое значение приобретают взаимопонимание, доверие и согласие между нашими странами. Сегодняшние масштабные соревнования вносят значимый вклад в расширение наших многогранных связей с зарубежными странами", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

По мнению главы государства, служба в армии - это высокая честь. Казахстан придает особое значение военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

"Сильная армия - оплот нашей Независимости и гарант динамичного развития страны. Сегодня в строю стоят по-настоящему патриотичные, смелые и крепкие духом граждане. Будущее казахстанской армии - в ваших руках! Вы также вносите свой вклад в строительство Справедливого и Безопасного Казахстана.

Как Верховный главнокомандующий я твердо верю в нашу молодежь - образованную, честную и целеустремленную. В ближайшие дни вам предстоит продемонстрировать свою смекалку, силу и сноровку. Вы погрузитесь в атмосферу воинской службы и познакомитесь с передовыми технологиями современной армии.

Истинный воин знает, что источник всех побед кроется в упорном труде, жесткой самодисциплине и ответственности. В ходе тактических игр вам также понадобятся смелость и решительность, взаимовыручка и слаженная работа в команде. Участники сбора от Казахстана - это лучшие воспитанники военно-патриотического движения "Жас сарбаз". Уверен, наши ребята не только достойно выступят на состязаниях, но и проявят себя как гостеприимные и радушные хозяева. Желаю вам всем научиться здесь новым по-настоящему важным навыкам, получить яркие и позитивные эмоции, приобрести хороших и верных друзей. Желаю всем успехов!" - заявил президент.

Отмечается, что в рамках сбора юные участники продемонстрируют свои способности в интеллектуальной игре "Айбын дарыны", технологическом конкурсе Smart Sarbaz и творческом состязании "Айбын жұлдызы»". Программа также включает стрельбу из пневматической винтовки, разборку и сборку автомата Калашникова.

Помимо этого, участников ждут спортивные соревнования, военно-тактическая игра "Күшіміз бірлікте", традиционный вечер у костра с исполнением патриотических песен.

Напомним, сегодня стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Актюбинскую область. Отмечалось, что президент примет участие в международном молодежном военно-патриотическом сборе "Айбын".

Первым делом Токаев возложил цветы к мемориальному комплексу героя СССР Алии Молдагуловой и почтил ее память минутой молчания. Также он встретился с общественностью города.