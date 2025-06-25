"Около половины погибли": Токаев высказался о вкладе казахстанцев в Великую Победу

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Политика

      "Около половины погибли": Токаев высказался о вкладе казахстанцев в Великую Победу

      Опубликовано:

      Касым-Жомарт Токаев
      Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

      Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев принял участие в открытии XI международного военно-патриотического сбора молодежи "Айбын", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      По данным Акорды, в этом году мероприятие, объединившее около 800 участников из Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России и Узбекистана, проходит в Актюбинской области. Сбор посвящен 80-летию Великой Победы и 100-летию Алии Молдагуловой.

      В своей речи Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль военно-патриотического сбора в деле укрепления духа молодого поколения.

      "В этом году "Айбын" посвящен 100-летию со дня рождения отважной дочери казахского народа, Героя Советского Союза Алии Молдагуловой. Подвиг бесстрашной девушки-снайпера золотыми буквами вписан в историческую летопись нашего народа и дружественных нам стран. Алия Молдагулова отправилась на фронт совсем юной, попав в самое пекло жестоких сражений. В кровопролитных боях она проявила подлинный пример героизма и беззаветной верности долгу.

      В этом году мы празднуем 80-летие Великой Победы, отдавая дань памяти и благодарности поколению победителей. Для Казахстана этот исторический юбилей имеет огромное значение. Наш народ внес неоценимый вклад в Победу, отстаивая идеалы свободы и справедливости.

      На фронт были призваны 1, 2 млн наших соотечественников, около половины из которых погибли. Дни и ночи казахстанцы трудились на полях, заводах и фабриках, снабжая армию продовольствием, вооружением и боеприпасами. Мы всегда будем бережно хранить память о мужестве и стойкости наших доблестных воинов и тружеников тыла, преодолевших неимоверные испытания во имя мира и спокойствия на земле", - сказал глава государства.

      По словам президента, в нынешнее нестабильное время важно сохранять приверженность исторической правде и помнить уроки той страшной войны.

      "Необходимо, чтобы молодежь в полной мере осознавала ценность и цену мира. Вы все видите, что с каждым годом усиливаются глобальные противоречия и множатся межгосударственные конфликты. В этих непростых условиях особое значение приобретают взаимопонимание, доверие и согласие между нашими странами. Сегодняшние масштабные соревнования вносят значимый вклад в расширение наших многогранных связей с зарубежными странами", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

      По мнению главы государства, служба в армии - это высокая честь. Казахстан придает особое значение военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

      "Сильная армия - оплот нашей Независимости и гарант динамичного развития страны. Сегодня в строю стоят по-настоящему патриотичные, смелые и крепкие духом граждане. Будущее казахстанской армии - в ваших руках! Вы также вносите свой вклад в строительство Справедливого и Безопасного Казахстана.

      Как Верховный главнокомандующий я твердо верю в нашу молодежь - образованную, честную и целеустремленную. В ближайшие дни вам предстоит продемонстрировать свою смекалку, силу и сноровку. Вы погрузитесь в атмосферу воинской службы и познакомитесь с передовыми технологиями современной армии.

      Истинный воин знает, что источник всех побед кроется в упорном труде, жесткой самодисциплине и ответственности. В ходе тактических игр вам также понадобятся смелость и решительность, взаимовыручка и слаженная работа в команде. Участники сбора от Казахстана - это лучшие воспитанники военно-патриотического движения "Жас сарбаз". Уверен, наши ребята не только достойно выступят на состязаниях, но и проявят себя как гостеприимные и радушные хозяева. Желаю вам всем научиться здесь новым по-настоящему важным навыкам, получить яркие и позитивные эмоции, приобрести хороших и верных друзей. Желаю всем успехов!" - заявил президент.

      Отмечается, что в рамках сбора юные участники продемонстрируют свои способности в интеллектуальной игре "Айбын дарыны", технологическом конкурсе Smart Sarbaz и творческом состязании "Айбын жұлдызы»". Программа также включает стрельбу из пневматической винтовки, разборку и сборку автомата Калашникова.

      Помимо этого, участников ждут спортивные соревнования, военно-тактическая игра "Күшіміз бірлікте", традиционный вечер у костра с исполнением патриотических песен.

      Напомним, сегодня стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Актюбинскую область. Отмечалось, что президент примет участие в международном молодежном военно-патриотическом сборе "Айбын".

      Первым делом Токаев возложил цветы к мемориальному комплексу героя СССР Алии Молдагуловой и почтил ее память минутой молчания. Также он встретился с общественностью города.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.