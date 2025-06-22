Какая погода ожидается в последний день недели в мегаполисах Казахстана

По данным синоптиков, в воскресенье, 22 июня, в нескольких мегаполисах Казахстана ожидается небольшой дождь. Прогноз погоды был опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы возможен небольшой дождь. Температура днем поднимется до +34 градусов, а ночью опустится до +22 градусов. Скорость ветра составит 4 м/с.

В Астане также прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +27 градусов, ночью температура снизится до +17 градусов. Скорость ветра - 10,2 м/с.

В Шымкенте будет безоблачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до +39 градусов, ночью опустятся до +22 градусов. Скорость ветра - 7,2 м/с.

Напомним, накануне синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана в связи с ухудшением погодных условий.