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    Грозы и град прогнозируют синоптики по Казахстану на воскресенье

    Опубликовано:

    Молния сверкает над городом
    Гроза. Иллюстративное фото: pixabay.com

    Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана в связи с ухудшением погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

    22 июня в Туркестанской области в горных районах области ожидается ветер скоростью 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Шымкенте и в Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Ночью на западе, севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер на севере, востоке области скоростью 15-18 м/с. На северо-западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

    В Актау 22 июня ночью ожидается гроза.

    На юге, в горных районах Алматинской области днем ожидается гроза, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

    На севере, востоке, юге Атырауской области днем ожидается гроза, ветер скоростью 15-20 м/с. В центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере области - высокая пожарная опасность.

    В Атырау днем ожидается гроза, ветер - порывы скоростью 15-18 м/с.

    На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области днем ожидается гроза, град. Днем на западе, юге, востоке области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

    В Уральске днем ожидается гроза, град. Ветер - порывы скоростью 18 м/с.

    В Астане 22 июня днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер - порывы скоростью 15-20 м/с, днем временами скоростью 23 м/с.

    На западе, севере области Ұлытау днем ожидаются гроза, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На западе, севере Карагандинской области ожидается гроза, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. На западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Караганде днем ожидается ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

    В горных районах области Жетісу днем ожидается гроза. На востоке области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-36 градусов. На севере, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара 36 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    22 июня в Акмолинской области ночью на западе, севере ожидается гроза, днем на севере, востоке, юге области ожидаются гроза, град, шквал. Днем на востоке, в центре области пыльная буря. Ветер скоростью 15-20 м/с, днем на западе, севере, востоке области порывы скоростью 23-28 м/с. На северо-западе области ожидается высокая пожарная опасность.

    На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, днем град, шквал, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с, днем на западе, севере области - временами порывы скоростью 23 м/с. На севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Костанае 22 июня днем ожидается гроза. Ветер -порывы скоростью 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Кокшетау днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер - порывы скоростью 15-20 м/с, днем временами скоростью 23 м/с.

    На юге, севере, западе Актюбинской области днем ожидается гроза. Ветер на севере, востоке, западе области - порывы скоростью 15-20 м/с. На западе, юге, востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    В Актобе днем ожидается гроза. Ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

    На юге, в горных районах Жамбылской области днем ожидается гроза. Ветер в горных районах области скоростью 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, севере области - высокая пожарная опасность.

    В Таразе 22 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Восточно-Казахстанской области на севере, востоке, юге области ожидается ветер скоростью 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. На северо-западе, юге области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    В Усть-Каменогорске сохранится высокая пожарная опасность.

    На западе, севере, юге Павлодарской области днем ожидается гроза, град. Ветер скоростью 15-20 м/с, на западе, севере области - временами ветер скоростью 23 м/с. На востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

    В Павлодаре 22 июня днем ожидается гроза. Ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

    В области Абай на севере, юге, в центре области ожидается ветер скоростью 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. На востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    На севере Кызылординской области днем ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, ветер скоростью 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    В Кызылорде 22 июня сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, днем град. Ночью и утром на севере области ожидается туман. На западе, севере, юге области ночью и днем ветер - порывы скоростью 15-20 м/с, порывы скоростью 23-28 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

    В Петропавловске 22 июня ожидаются гроза, шквал, днем град. Ночью и днем ветер - порывы скоростью 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.

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