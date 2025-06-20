Сильные дожди и жара 40 градусов: какая погода ожидается в выходные в Казахстане

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие дни, с 21 по 23 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как отметили специалисты метеослужбы, погоду большей части территории республики будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы.

Ожидаются дожди с грозами, на западе, северо-западе, севере, в центре и горных районах юго-востока РК - сильные дожди, с выпадением града.

Также ожидается усиление ветра, в южных регионах страны - с пыльными бурями.

Столбики термометров в дневное время достигнут отметки на западе, северо-западе и севере страны +18...+30 градусов тепла, в центре Казахстана +20...+33 тепла, на востоке в отдельных районах ожидается сильная жара до +35 градусов, и только на юге и юго-востоке республики прогнозируется сильная жара +35...+40 градусов, а также преимущественно без осадков погода.

Отметим ранее департамент по ЧС Алматы обратился к жителям и гостям города в связи с объявлением штормового предупреждения на 20 июня.

Также в акимате Алматы обратились к горожанам в связи с непогодой 20-21 июня. В городе ожидаются сильные дожди и усиление ветра.

"Для предупреждения подтоплений организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами и шанцевым инструментом. По мере необходимости количество рабочих и специализированной техники будет увеличено", - уточнили в ведомстве.