Дождь и жару до 39 градусов обещают в мегаполисах Казахстана в субботу
Опубликовано:
В субботу, 21 июня, в Астане обещают небольшой дождь, а жителей Алматы и Шымкента предупреждают о сильной жаре. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет солнечно, без осадков. Температура днем поднимется до 33 градусов, а ночью опустится до 20 градусов. Скорость ветра составит 5,2 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 25 градусов, ночью температура снизится до 14 градусов. Скорость ветра – 12,0 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 39 градусов, ночью опустятся до 22 градусов. Скорость ветра будет на уровне 9,0 м/с.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2257890-dozhd-i-zharu-do-39-gradusov-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-v-subbotu/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах