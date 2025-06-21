Дождь и жару до 39 градусов обещают в мегаполисах Казахстана в субботу

В субботу, 21 июня, в Астане обещают небольшой дождь, а жителей Алматы и Шымкента предупреждают о сильной жаре. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет солнечно, без осадков. Температура днем поднимется до 33 градусов, а ночью опустится до 20 градусов. Скорость ветра составит 5,2 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 25 градусов, ночью температура снизится до 14 градусов. Скорость ветра – 12,0 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 39 градусов, ночью опустятся до 22 градусов. Скорость ветра будет на уровне 9,0 м/с.