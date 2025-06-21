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    Назарбаев посетил центральную мечеть Астаны (фото)

    Опубликовано:

    Нурсултан Назарбаев в мечети
    Нурсултан Назарбаев в мечети. Фото: muftyat.kz

    Нурсултан Назарбаев в эту субботу, 21 июня, посетил центральную мечеть в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на Духовное управление мусульман.

    Как сообщается на сайте ДУМК, Нурсултан Назарбаев посетил Республиканскую Главную мечеть в Астане.

    "В ходе визита Нурсултан Абишевич посвятил аяты Корана предкам и всем покойным семьи, а также совершил дуа за мир, благополучие и единство страны.

    В своей речи он отметил особое значение Республиканской Главной мечети в духовной жизни страны и пожелал успехов в ее деятельности по укреплению веры и национального единства", - говорится в публикации.

    Нурсултан Назарбаев в мечети
    Нурсултан Назарбаев в мечети. Фото: muftyat.kz

    Нурсултан Назарбаев в мечети
    Нурсултан Назарбаев в мечети. Фото: muftyat.kz

    Напомним, ранее пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай объяснил, зачем первый президент Казахстана 29 мая летал в Москву. По словам Укибая, визит Нурсултана Назарбаева в Москву имел личный, неофициальный характер.

    Добавим также, что в середине мая в Казнете появилась информация о том, что на 85-м году жизни ушла Сара Назарбаева - первая супруга первого президента Казахстана. Тогда Укибай опроверг эти слухи, сообщив, что Сара Назарбаева проходит лечение в больнице.

    А в начале года в большом интервью нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о встречах Путина и Назарбаева. Он отмечал, что "они, видимо, встречаются как давние друзья и коллеги".

    "Инициатором таких встреч выступает Нурсултан Абишевич, для него они крайне важны. Нельзя забывать, что, как бывший председатель Совета министров Казахской ССР, партийный руководитель и затем президент суверенного Казахстана, он морально и политически тесно связан с Кремлем. Ведь столько времени было проведено в командировках в Москве, на съездах и пленумах, в ходе рабочих и официальных визитов", – поделился тогда президент.

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