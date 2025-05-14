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Информацию о смерти Сары Назарбаевой опроверг пресс-секретарь первого президента

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Сара Назарбаева
Сара Назарбаева. Фото: facebook.com/bobek.samopoznanie

Айдос Укибай опроверг слухи о смерти Сары Назарбаевой. Пресс-секретарь первого президента в соцсети Х сообщил, что она продолжает проходить лечение, передает NUR.KZ.

"Отвечая на многочисленные запросы СМИ сообщаю, что Сара Алпысовна, супруга Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, проходит лечение в больнице. Информация о ее кончине не соответствует действительности", - написал он.

Сегодня в Казнете появилась информация о том, что на 85-м году жизни ушла Сара Назарбаева - первая супруга первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Также напомним, что недавно в Сети появилась информация о болезни Сары Назарбаевой.

Стоит также отметить, что слухи о смерти экс-первой леди Казахстана появлялись также в конце 2024 года. В декабре пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева тоже Айдос Укибай опровергал эту информацию.

Сара Алпысовна Назарбаева родилась в феврале 1941 года в Карагандинской области. В 1962 году стала супругой Нурсултана Назарбаева. На официальном сайте первого президента РК говорится, что она является основателем и президентом Международного детского благотворительного фонда "Бобек" - основан в 1992 году.

В 1994 году стала президентом фонда "SOS - детские деревни Казахстана", а в 1999-м - председателем попечительского совета благотворительного фонда "Демография".

В 2010 году удостоилась награды Международного фонда SOS Kinderdorf International - "Золотого кольца", которое вручается женщинам, посвятившим свою жизнь детям из детских деревень SOS Kinderdorf.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2244981-informaciyu-o-smerti-sary-nazarbaevoy-oproverg-press-sekretar-pervogo-prezidenta/