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"Морально тесно связан с Кремлем": Токаев о встречах Назарбаева и Путина

Опубликовано:

Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Ана тiлi" высказался о встречах первого президент Казахстана с главой РФ, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как отметил интервьюер, недавняя встреча первого президента с Владимиром Путиным в Москве вызвала разные толкования и оценки, высказывалось также недоумение по поводу целесообразности такой встречи спустя пять лет после официальной отставки, были запущены и конспирологические версии, связанные с предстоящими президентскими выборами в Казахстане.

Журналист попросил Токаева поделится своим мнением относительно того, зачем и кому нужны такие встречи и кто их инициатор.

"Декабрьская встреча Нурсултана Назарбаева с Владимиром Путиным, кажется, вторая в ушедшем году. О первой встрече в начале осени в СМИ не сообщалось. Они, видимо, встречаются как давние друзья и коллеги, им есть что вспомнить.

Инициатором таких встреч выступает Нурсултан Абишевич, для него они крайне важны. Нельзя забывать, что, как бывший председатель Совета министров Казахской ССР, партийный руководитель и затем президент суверенного Казахстана, он морально и политически тесно связан с Кремлем. Ведь столько времени было проведено в командировках в Москве, на съездах и пленумах, в ходе рабочих и официальных визитов", – поделился Токаев.

В интервью Токаев также рассказал о своих отношениях с первым президентом Назарбаевым, сообщив, что созванивается с ним раз в месяц.

Прочитать большое интервью главы государства, которое он назвал специальным обращением к казахстанцам, можно здесь.

Напомним, ранее в декабре состоялась встреча Владимира Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Информация об этом появилась на сайте Кремля. Других деталей встречи в опубликованной информации не раскрывалось.

В октябре текущего года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики и высказался о заслугах Нурсултана Назарбаева, отметив, что "их нельзя забывать".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2207778-moralno-tesno-svyazan-s-kremlem-tokaev-o-vstrechah-nazarbaeva-i-putina/

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