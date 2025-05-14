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В Казнете появилась информация о смерти Сары Назарбаевой

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Сара Назарбаева
Сара Назарбаева. Фото: Bobek.kz

Сегодня в Казнете появилась информация о том, что якобы на 85-м году ушла из жизни Сара Назарбаева - первая супруга первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В ряде казахстанских СМИ и в Telegram-каналах появилась информация о смерти бывшей первой леди Казахстана. Однако официальных подтверждений этой информации нет.

В телеграм-канале BES.media сообщили об усилении охраны Национального госпиталя Управления делами президента на фоне появившейся информации о состоянии здоровья Сары Алпысовны. Предположительно, она проходит там лечение.

Тем временем журналист Асет Матаев в своем Telegram-канале отметил, что Сара Алпысовна жива - ее периодически посещает Нурсултан Назарбаев. Как считают СМИ, усиление охраны может быть связано с его приездом.

Отметим недавно член Общественного совета Алматы и выпускник первой в Казахстане SOS Детской деревни Рафаэль Гасанов опубликовал пост, в котором сообщил о болезни Сары Алпысовны Назарбаевой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2244972-v-kaznete-poyavilas-informaciya-o-smerti-sary-nazarbaevoy/