Где сейчас живет Назарбаев и зачем летал в Москву, объяснил его пресс-секретарь

Пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай объяснил, зачем первый президент Казахстана летал в Москву, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт первого президента.

По словам Укибая, визит Нурсултана Назарбаева в Москву имел личный, неофициальный характер.

"Его с Владимиром Путиным связывают многолетние, дружественные отношения, сохраняющиеся вне зависимости от наличия государственных полномочий.

Первый президент поддерживает контакты с рядом мировых лидеров - посредством телефонных разговоров, личной переписки и отдельных встреч. Это касается не только России, но и Турции, Китая, ОАЭ, Узбекистана, Беларуси и других государств. Подобный формат взаимодействия соответствует международной практике и отражает личные связи, сложившиеся за годы государственной деятельности", - пояснил Укибай.

Он отметил, что личные встречи с авторитетными политическими фигурами, не занимающими государственных постов, являются нормальной дипломатической практикой. К примеру, в день встречи с Назарбаевым Путин также провел личную встречу с Акиэ Абэ - вдовой покойного премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

"Что касается визита Нурсултана Назарбаева, он получил приглашение на мероприятия, посвященные 80-летию Победы. В связи с объективными обстоятельствами не смог присутствовать в дни официальных торжеств и посетил Москву позднее - в частном порядке.

Также хочу подчеркнуть, Нурсултан Назарбаев постоянно проживает в Казахстане. Сообщения о его выезде за пределы страны не соответствуют действительности", - заключил пресс-секретарь первого президента.

Напомним, Нурсултан Назарбаев встречался с Владимиром Путиным и в конце прошлого года. Тогда в Кремле делились фотографией со встречи первого президента РК с главой РФ.

А в начале года в большом интервью нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о встречах Путина и Назарбаева. Он отмечал, что "они, видимо, встречаются как давние друзья и коллеги".

"Инициатором таких встреч выступает Нурсултан Абишевич, для него они крайне важны. Нельзя забывать, что, как бывший председатель Совета министров Казахской ССР, партийный руководитель и затем президент суверенного Казахстана, он морально и политически тесно связан с Кремлем. Ведь столько времени было проведено в командировках в Москве, на съездах и пленумах, в ходе рабочих и официальных визитов", – поделился тогда президент.

Добавим также, что в середине мая в Казнете появилась информация о том, что на 85-м году жизни ушла Сара Назарбаева - первая супруга первого президента Казахстана. Тогда Укибай опроверг эти слухи, сообщив, что Сара Назарбаева проходит лечение в больнице.