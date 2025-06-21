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    Более 6,5 млн тенге за незавершенные работы: сельского акима наказали в ЗКО

    Опубликовано:

    Футбольный мяч
    Футбольное поле. Иллюстративное фото: SasinT Gallery / Getty Images

    В ЗКО сельский аким перечислил подрядчику более 6,5 млн тенге за незавершенные работы на футбольном поле. Ему объявлено о неполном служебном соответствии, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.

    Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Западно-Казахстанской области, прокуратурой Каратобинского района в ходе проверки принимаемых мер по развитию массового спорта среди населения района установлены факты незаконного перечисления более 6,5 млн тенге за фактически незавершенные работы.

    "Установлено, что по акту выполненных работ от 14.11.2024 года акимом Егиндикульского сельского округа Каратобинского района приняты работы по текущему ремонту мини футбольного поля стоимостью 6 599 900 тенге.

    Однако прокуратурой Каратобинского района в ходе визуального осмотра мини футбольного поля с применением фото и видеофиксации установлено, что подрядной организацией допущены отклонения от сметной документации", - сообщается в публикации.

    В частности, как информирует прокуратура, не были завершены работы по оборудованию рулонного покрытия, урн и скамеек, фонарей, а также посадке живой изгороди

    По акту прокурорского надзора акиматом Каратобинского района приняты меры по выполнению всех работ по текущему ремонту мини футбольного поля в с. Егиндикуль в точном соответствии со сметной документацией.

    Кроме того, по решению Совета по этике уполномоченного органа по делам государственной службы за дисциплинарные проступки, дискредитирующие государственную службу, акиму Егиндикульского сельского округа объявлено о неполном служебном соответствии, резюмируется в публикации.

    Ранее в Акмолинской области выявили нарушения в сфере бюджетного законодательства: сотрудника акимата наказали из-за заявки на 39 млн тенге.

    Ранее стало известно, что в Восточном Казахстане направили в суд дело о хищении 2,5 млрд тенге бюджетных средств, выделенных на модернизацию уличного освещения, и отмывании преступных доходов. По данным АФМ, должностные лица подписывали фиктивные акты.

    В Кокшетау предотвратили незаконное расходование госсредств на сумму 78 млн тенге на ремонт построенной полтора года назад школы. Виновных лиц привлекли к установленной законом ответственности.

    А в Павлодарской области чиновника приговорили к лишению свободы за растрату 158 млн тенге из Нацфонда при строительстве спорткомплекса в селе Кеменгер. Эти деньги заплатили за фактически невыполненные объемы работ.

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