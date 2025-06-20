Сотрудника акимата наказали из-за заявки на 39 млн тенге

В Акмолинской области выявили нарушения в сфере бюджетного законодательства при финансировании ремонта административного здания, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Буландынского района в ходе анализа установила, что местным исполнительным органом района при планировании бюджета не обеспечивается достоверность сумм и их расходов.

К примеру, районный акимат направил бюджетную заявку на текущий ремонт административного здания на сумму 39,1 млн тенге.

Для обоснования планируемых расходов к бюджетной заявке приложили дефектный акт, а также сметную документацию по текущему ремонту.

Однако при изучении этой документации были установлены виды работ, относящиеся к капитальному ремонту.

"При таких обстоятельствах планируемая сумма являлась необоснованной, поскольку конструктивные решения, а также ценообразование сметной документации экспертизой не проверялись", - пояснили в прокуратуре Акмолинской области.

По акту надзора прокуратуры план финансирования отдела уменьшили, а средства в размере 39,1 млн тенге перераспределили. Руководителя отдела привлекли к дисциплинарной ответственности.

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