Сотрудника акимата наказали из-за заявки на 39 млн тенге
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В Акмолинской области выявили нарушения в сфере бюджетного законодательства при финансировании ремонта административного здания, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.
Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Буландынского района в ходе анализа установила, что местным исполнительным органом района при планировании бюджета не обеспечивается достоверность сумм и их расходов.
К примеру, районный акимат направил бюджетную заявку на текущий ремонт административного здания на сумму 39,1 млн тенге.
Для обоснования планируемых расходов к бюджетной заявке приложили дефектный акт, а также сметную документацию по текущему ремонту.
Однако при изучении этой документации были установлены виды работ, относящиеся к капитальному ремонту.
"При таких обстоятельствах планируемая сумма являлась необоснованной, поскольку конструктивные решения, а также ценообразование сметной документации экспертизой не проверялись", - пояснили в прокуратуре Акмолинской области.
По акту надзора прокуратуры план финансирования отдела уменьшили, а средства в размере 39,1 млн тенге перераспределили. Руководителя отдела привлекли к дисциплинарной ответственности.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2257692-sotrudnika-akimata-nakazali-iz-za-zayavki-na-39-mln-tenge/
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